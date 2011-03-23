Türkiye'den ABD'ye milyar dolarlık rest!

T24 - Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, 16 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'yle Türkiye'nin ortak üreteceği F-35 uçaklarının uçuş kodlarını vermemesi halinde uçağa gerçek anlamda sahip olunamayacağı belirtilerek, siparişi ertelendi.





Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "1998’den beri ortağı olduğumuz JSF projesinde bir sonraki aşama olan uçak siparişlerinin verilebilmesi için proje kapsamındaki beklentilerimizin karşılanmasına yönelik müzakerelerin tatmin edici bir sonuca ulaşmadığı belirlenmiştir. Söz konusu müzakerelerin geldiği aşamaya bağlı olarak, uçak siparişlerinin verilmesi konusu, bir sonraki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında tekrar değerlendirilecek."

Gönül, müşterek taarruz uçağı JSF Projesi’nde iş payı ve teknoloji paylaşımı ile ilgili olarak çok önemli mesafeler alındığını, ancak daha fazlasını arzu ettiklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türk Silahları Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının helikopter ihtiyacını karşılamak üzere "Genel Maksat Helikopteri Projesi" kapsamında alınan tekliflerin değerlendirme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

Bakan Gönül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, değerlendirme çalışmaları tamamlanan projelerde yüklenici firmalar ile sözleşme imzalamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) yetkili kılındığını söyledi.

Bu çerçevede "Genel Maksat Helikopteri Projesi" kapsamında alınan tekliflerin değerlendirilmesi çalışmalarına devam edileceğini belirten Bakan Gönül, Türk Silahlı Kuvvetleri için yürütülmekte olan yurtiçi geliştirme projelerinin ihtiyaç duyduğu teknoloji altyapısını geliştirmek üzere, sanayi kuruluşları öncülüğünde üniversitelerin araştırma kuruluşlarının aktif olarak katılacağı muhtelif ARGE projelerinin başlatılmasına karar verildiğini kaydetti.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin çeşitli projeler kapsamında oluşan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çeşitli sözleşme değişiklikleri yapılması ve kaynak tahsisi konusunda SSM’yi yetkilendirdiğini ifade eden Bakan Gönül, A400M Ulaştırma Uçağı projesine ilişkin olarak sürdürülen müzakere süreci sonucunda konsorsiyum üyesi 6 katılımcı ülke ile mutabık kalınan sözleşme değişikliğinin onaylanması içinde SSM’ye yetki verildiğini söyledi.



JSF projesi

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkenin ortak olduğu konsorsiyum tarafından yürütülen JSF projesi kapsamındaki gelişmelerin de İcra Komitesi tarafından değerlendirmeye alındığını belirten Gönül, bu projenin; hem Hava Kuvvetlerinin güncel teknoloji ile güçlendirilmesi hem de savunma sanayiinin uluslararası projelere aktif katılımının sağlanması açısından önem verdikleri bir proje olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında üretilerek ülkeye ilk teslimatının 2015 yılında yapılması öngörülen F-35A uçaklarının ülke savunmasının ana silahlarından birini oluşturacağını anlatan Gönül, şöyle devam etti: "1998’den beri ortağı olduğumuz JSF projesinde bir sonraki aşama olan uçak siparişlerinin verilebilmesi için proje kapsamındaki beklentilerimizin karşılanmasına yönelik müzakerelerin tatmin edici bir sonuca ulaşmadığı belirlenmiştir. Söz konusu müzakerelerin geldiği aşamaya bağlı olarak, uçak siparişlerinin verilmesi konusu, bir sonraki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında tekrar değerlendirilecek.

Son olarak SSM ve İstanbul Ticaret Odası tarafından Sabiha Gökçen Havaalanı civarında kurulması planlanan ’Teknopark İstanbul’ faaliyetleri hakkında icra komitesi bilgilendirilmiş ve ülkemizin ileri teknoloji üssü olmaya aday teknoparkın kuruluş faaliyetlerine hız verilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genel Maksat Helikopter ihalesinde istenilen fiyata düşülmesi amacıyla firmalara 1 ay süre tanındığını bildirdi.

Gönül, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, Genel Maksat Helikopter ihalesinde verilen tekliflerin yeterli olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Gönül, bir hedef fiyatlarının olduğunu, hedef fiyata bir hayli yaklaşılmasına karşın, İcra Komitesinin kabul edeceği ölçüde bir yaklaşımın olmadığını söyledi. Bu konuda Savunma Sanayi Müsteşarlığına yeniden yetki verildiğini ifade eden Gönül, bu kez belirli bir süre de tanındığını bu süre zarfında istenilen fiyata ulaşmak için çalışılacağını kaydetti. Gönül, bu sürenin 1 ayı geçmeyeceğini ifade etti.

"Firmalar, 1 ay içinde istenilen fiyata inmezse ne olacak" şeklindeki soruya Bakan Gönül, "İnecektir diye hesap ediyoruz. Biz iyimseriz" yanıtını verdi.

A400M Projesi’nde Türkiye’nin ek maliyet üstlenip üstlenmeyeceği yönündeki bir soruya da Gönül, bu proje için TBMM’den aldıkları bir yetki bulunduğunu, bir miktar fiyat yükselmesi olmasına rağmen, fiyatın yetki sınırları içerisinde kaldığını söyledi. Gönül, bunun 10 uçakta 111 milyon avroluk bir yükselme olduğunu, Savunma Sanayi İcra Komitesinin de bunu uygun gördüğünü bildirdi.

Gönül, müşterek taarruz uçağı JSF Projesi’nde iş payı ve teknoloji paylaşımı ile ilgili olarak çok önemli mesafeler alındığını, ancak daha fazlasını arzu ettiklerini söyledi.

Bir gazetecinin bugün NATO toplantısında Libya ile ilgili askeri plan belirlendiğini, sıranın siyasi karara geldiğini hatırlatarak, bu konuda Türkiye’nin tavrının ne olacağını sorması üzerine, Bakan Gönül, müzakerelerde oradaki Büyükelçinin, Türkiye’nin tavrını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.