T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı

"Oldu bittilere karşı Türkiye'nin 'evet' demesini kimse Türkiye'den beklememelidir"

05 Aralık 2017 02:47

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı iddialarını değerlendirdi. Bozdağ, ABD'yi uyararak "Bölgeyi yeni felaketlere ve çatışmalara sürükleyecek adımlardan kaçınması" gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ'a Trump'ın bu hafta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin Türkiye'nin değerlendirmesi soruldu.

Arap Birliği'ne Kudüs için acil toplanma çağrısı

"Anlaşmalar ve BM'nin kararları Kudüs'ün statüsünü korumayı BM'ye de bir vazife olarak yüklemektedir ve BM'nin de bu statüyü korumak ayrı bir taahhüdü, sorumluluğudur. Türkiye, herkese bu noktada sorumluluklarını ve taahhütlerini bir kez daha hatırlatmaktadır" diyen Bozdağ, "Bölgeyi lütfen yeni felaketlere, çatışmalara, kargaşalara sürükleyecek adımlar atmaktan kaçının" ifadesini kullandı. 

Filistin'den ABD'ye Kudüs uyarısı

Bozdağ, "Türkiye'nin duruşu bugüne kadar bu konuda neyse bundan sonra da o olacaktır. Oldu bittilere karşı Türkiye'nin 'evet' demesini kimse Türkiye'den beklememelidir" dedi.

ETİKETLER

kudüsisrailfilistintürkiyeabdbaşkentuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24