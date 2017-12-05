Türkiye'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı iddialarını değerlendirdi. Bozdağ, ABD'yi uyararak "Bölgeyi yeni felaketlere ve çatışmalara sürükleyecek adımlardan kaçınması" gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ'a Trump'ın bu hafta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin Türkiye'nin değerlendirmesi soruldu.

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"Anlaşmalar ve BM'nin kararları Kudüs'ün statüsünü korumayı BM'ye de bir vazife olarak yüklemektedir ve BM'nin de bu statüyü korumak ayrı bir taahhüdü, sorumluluğudur. Türkiye, herkese bu noktada sorumluluklarını ve taahhütlerini bir kez daha hatırlatmaktadır" diyen Bozdağ, "Bölgeyi lütfen yeni felaketlere, çatışmalara, kargaşalara sürükleyecek adımlar atmaktan kaçının" ifadesini kullandı.

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Bozdağ, "Türkiye'nin duruşu bugüne kadar bu konuda neyse bundan sonra da o olacaktır. Oldu bittilere karşı Türkiye'nin 'evet' demesini kimse Türkiye'den beklememelidir" dedi.