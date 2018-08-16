Türkiye'den ABD'ye davet

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'yi Türkiye'ye yönelik uyguladığı ek ithalat vergileri sebebiyle panele davet ettiklerini söyledi. Pekcan, "Bugün 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugünkü açıklamasında Rahip Andrew Brunson'ın serbest kalması durumunda dahi söz konusu vergilerin kaldırılmayacağını açıklamıştı. Sanders, Brunson'ın serbest kalması halinde sadece "Türk yetkililere getirilen yaptırımların kaldırılacağını" söylemişti.