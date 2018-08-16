T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den ABD'ye davet

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'yi panele davet ettik

16 Ağustos 2018 02:17

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'yi Türkiye'ye yönelik uyguladığı ek ithalat vergileri sebebiyle panele davet ettiklerini söyledi. Pekcan, "Bugün 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugünkü açıklamasında Rahip Andrew Brunson'ın serbest kalması durumunda dahi söz konusu vergilerin kaldırılmayacağını açıklamıştı. Sanders, Brunson'ın serbest kalması halinde sadece "Türk yetkililere getirilen yaptırımların kaldırılacağını" söylemişti.

ETİKETLER

abdekonomiticaret bakanıruhsar pekcanDünya Ticaret Örgütü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24