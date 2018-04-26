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Dünya

Türkiye'den ABD'ye '1915' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi

26 Nisan 2018 06:12

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915’i “Büyük Felaket” olarak nitelediği yaptığı yazılı açıklamada yer alan ifadelere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz" ifadesine yer verildi.

“Türkiye'nin, ABD yönetiminden Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair beklentisinin” vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır."

Açıklamada ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anıldığı vurgulandı.

"Aklıselime uygun bir hareket"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."

Trump, “Büyük Felaket” demişti

ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için 'Büyük Felaket' ifadesini kullanmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. Yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan 'Meds Yeghern'de acı çekenleri anıyor ve onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak bir buçuk milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında öldürülmüş, katledilmiş ya da ölüme yürütülmüştür. Masum hayatların kaybedildiği ve birçok insanın yaşadığı acıları anma konusunda ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeni toplumuna katılıyorum" demişti.

 

 

 

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