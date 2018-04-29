Türkiye'den ABD'nin YPG'ye silah desteğine tepki: Umut ediyoruz ki vazgeçilir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ABD yönetiminin YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) silah yardımına onay vermesine tepki gösterdi.

A Haber televizyon kanalında konuşan Canikli, 'ABD'nin bu yanlışa dur diyeceğini umut ettiklerini' belirtti.

YPG ise gelişmeyi 'tarihi karar' olarak değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile birlikte Litvanya'ya giden Pentagon Sözcüsü Dana White, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dana White açıklamasında, "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız. Türkiye hükümetine ve halkına şu konularda güvence vermek isteriz: ABD, NATO müttefikini koruma ve yeni güvenlik risklerinin önünde geçme taahhüdünde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Canikli ise bu kararın kabul edilemeyeceğini söyledi:

"ABD'nin kendilerinin de terör örgütü olarak kabul ettiği gruba YPG üzerinden silah vermesi gerçeği değiştirmez, bunun kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye devletinin geleceğini tehdit edecek şekilde terör örgütlerinin orada mevcudiyetini biz kabul edemeyiz.

"Umut ediyoruz ki ABD yönetimi bu yanlışa dur diyecektir, bundan vazgeçecektir, böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz, terör örgütleriyle aynı çuvala girilmez. Gerekli tüm diplomatik girişimleri yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz yeni ABD yönetimi tarafından bu yanlış durdurulur ve dostluğun gereği ne ise o yapılır.

"DEAŞ'la mücadele için kara harekatı ancak YPG ile başarılı olabilir söyleminin gerçekle ilgisi yoktur, umarım bu yanlıştan dönülür."

YPG'den yapılan açıklamada, ABD'nin yardım kararının 'tarihi' olduğu belirtildi.

YPG sözcüsü Redur Xelil, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu tarihi karardan sonra YPG, terörizme karşı verilen hızlı mücadelede, daha güçlü, daha etkili ve daha kararlı bir rol oynayacaktır" dedi.

Dün de PYD lideri Salih Müslim, ABD'nin YPG'ye yardımının doğal olduğunu söylemişti.

BBC Washington Muhabiri Gary O'Donoghue, bir Pentagon kaynağının, YPG'ye mühümmat, hafif silahlar, makinalı tüfekler, ağır makinalı tüfekler, iş makineleri ve zırhlı araçlar gönderileceğini söylediğini aktardı.

BBC'ye konuşan kaynak, ABD'nin Rakka operasyonu sonrası YPG'ye verilan silahları "geri almak isteyeceğini" söyledi.

Aynı kaynak ABD'nin YPG'den istediği güvenceyi aldığını, Kürt güçlerin Rakka'nın IŞİD'den geri alınması sonrası kentten ayrılacaklarını ve şehrin yönetimini Araplara bırakacaklarını da sözlerine ekledi

ABD Savunma Bakanı James Mattis bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

James Mattis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Görüşme öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beyaz Saray'a gitmişlerdi.

Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ABD'ye gitti.

Heyet, Trump'ın danışmanı Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya gelmişti.

Görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, "terörle mücadele", ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirilmişti.