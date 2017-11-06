T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den ABD'deki kilise saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir kiliseye yapılan ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı saldırıyı kınadı

06 Kasım 2017 03:35

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD\'nin Teksas Eyaleti\'nde bir kiliseye yapılan ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı saldırıyı kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla, Teksas\'ta bir kilisede Pazar ayinine katılanların hedef alındığı saldırı kınandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"ABD\'nin Teksas Eyaleti\'nde bir kilisede meydana gelen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduk.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DIŞİŞLERİ Bakanlığı ABD Teksas EyaletiBakanlıkTeksasPazarAçıklamadaTeksas EyaletiSaldırıyıAmerikanANKARADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24