Türkiye'den ABD ve Barzani'ye baskı

T24

Devletin zirvesi toplantıda

İsrail, ABD ve Zafiyet

MİT ile üçlü görüşme



MİT takviye edilecek



Erdoğan: Açılıma devam



ABD ve Barzani’ye baskı

Hakkâri Şemdinli’deki Tekeli Jandarma Sınır Karakolu’na teröristler tarafından düzenlenen saldırının ardından Çankaya Köşkü’nde yapılan güvenlik zirvesinde, PKK’nın yeni saldırı konseptiyle etkin mücadele için kritik kararlar alındı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11 askerin şehit olduğu Şemdinli sınırındaki terörist baskının ardından, dün Çankaya Köşkü’nde güvenlik zirvesini topladı. Toplantıya; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Çanakkale’deki İpek Yolu-2010 General/Amiral Semineri’nde bulunması nedeniyle zirveye katılamadı. Yaklaşık 3 saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:Zirvede, istihbarat paylaşımının tüm boyutlarıyla masaya yatırıldığı öğrenildi. Terörist saldırıların ardından İsrail’le yardım gemilerine yönelik düzenlenen saldırı, ABD ile de İran politikası nedeniyle yaşanan gerilimin istihbarat zaafiyetine yol açtığı iddiaları sıcaklığını korurken, zirvede PKK’nın sızma faaliyetleri ile ilgili ABD’yle süregelen anlık istihbarat paylaşımında bir zaaf oluşup oluşmadığı değerlendirildi. Anlık istihbarat paylaşımı konusunda Türkiye’nin ağırlık koyarak, kesin ve hızlı bilgi teminini sağlaması kararlaştırıldı.Zirvede, Türkiye’nin kendi olanaklarıyla istihbarat sağlayabilmesinin de bu süreçte büyük önem taşıdığı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu doğrultuda özellikle sınırda dinleme ve havadan gözetlemeye dayalı teknik istihbarat araçlarının artırılması benimsendi.Açıklamada, “istihbarat yapısının gözden geçirileceğine” vurgu yapılması, bölgede görev yapan, MİT, jandarma ve askeri istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması için özel çalışma yürütüleceği şeklinde de yorumlandı. Böylece, kurumlararası çekişmelere son verilerek üst düzeyde bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi ve bu yolla istihbarat zaafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.Zirvenin ardından Başbakan Erdoğan ile MİT Müsteşarı Fidan, 20 dakika daha Köşk’te kaldı. Gül’ün, Erdoğan ve Fidan ile kısa süren üçlü bir görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmede, özellikle istihbarat faaliyetleri üzerinde durulduğu belirtildi.Açıklamada sınırda görev yapan personelin yapısının gözden geçirileceğine ilişkin ifade de dikkati çekti. Bölgede PKK’yla etkin mücadele için, hudutta, özellikle üs bölgelerinde daha profesyonel ve eğitimli birliklere ağırlık verilmesinin üzerinde durulduğu öğrenildi. Güvenlik uzmanları, “Ayrıca, birlikler daha büyük üslerde toplanarak, belirli yerler gözetleme, dinleme amaçlı olarak küçük unsurlar tarafından kapatılabilir. Büyük birlikler de, uçar birlikler ile daha hareketli hale getirilerek, olay yerine sevkleri sağlanabilir. Böyle bir yapılanmanın öne çıkarılacağı anlaşılıyor” dedi. Orta vadede ise sınır birliklerinde sadece profesyonel, uzman askerlerin görev yapmasının sağlanmasına karar verildiği öğrenildi.Hakkâri ve Şırnak bölgesinde; komando tugayları son yıllarda büyük ölçüde profesyonel hale getirilmişti. Dağlık bölgede, teröristleri arama ve pusu kurma faaliyetlerinde genellikle 15 ile 20 kişiden oluşan komando kolları görev yapıyor.Bölgede görev yapan diğer komando unsurları ise Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinden oluşuyor. Şemdinli’deki son baskında sınırdaki Gediktepe üs bölgesinde, askerliğini er olarak yapanlar da görev yapıyordu.Açıklamada, çevre ve ilgili ülkeler ile ifadesi ile de öncelikli olarak Irak ile ABD yönetimlerine dikkat çekildi. Türkiye-ABD ve Irak arasında istihbarata dayalı dayalı koordinasyonun daha da etkinleştirilmesinin önemi vurgulanarak, üçlü mekanizmanın işleyişinde sorunların olduğunun örtülü olarak duyuruldu.Çankaya Köşkü’nde yapılan güvenlik zirvesine, geçen ay MİT Müsteşarlığı’na atanan Hakan Fidan da katıldı.Zirvede, istihbarat konusundaki sorunların giderilmesi amacıyla MİT Müsteşarlığı’nın bölgedeki personelinin ve bölgedeki teknik olanaklarının güçlendirilmesi kararı alındı.Başbakan Erdoğan başkanlığında dün akşam yapılan Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında terör olaylarının artmasının ardından demokratik açılım projesine devam edilip edilmeyeceği tartışıldı. Bazı üyeler terör artarken demokratik açılıma devam edilip edilmeyeceğini sordu. Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini, kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirten Erdoğan ise, “Demokratik açılıma devam edilecek, geri adım atılmayacak” dedi. Erdoğan taş atan çocuklara yönelik tasarının da önümüzdeki günlerde yasalaşacağını dile getirdi.ABD’nin anlık istihbarat paylaşımını üçlü mekanizma merkezi üzerinden yapması, istihbaratta zaman zaman gecikmelerin yaşanması ve Kuzey Irak Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin verdiği sözlere rağmen sınırlardan geçişleri kontrol altına almaması nedeniyle, zirvede, ABD ve Irak üzerindeki diplomatik baskıyı artırma görüşü benimsendi. Bu kapsamda, Barzani’den, özellikle örgütün lojistik desteğinin kesilmesi konusunda etkili önlemler almasının isteneceği belirtildi.Zirvenin ardından yapılan açıklamanın son paragrafında basına da uyarıda bulunularak, “Basın-yayın organlarının terörle bağlantılı haberlerde halkı bilgilendirirken terör örgütünü farkında olmadan cesaretlendirici duruma düşmemeleri için daha duyarlı davranmalarının gereğine dikkat çekilmiştir” denildi.