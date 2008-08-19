T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'den ABD gemilerine Montrö engeli

Rusya-Gürcistan savaşı sonrasında Karadeniz üzerinden Tiflis yönetimine insani yardım amaçlı gemi göndermek isteyen ABD ile bunu reddeden Türkiye arasındaki krizde son noktaya gelindi

19 Ağustos 2008 03:00

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre belirli bir tonajın üzerindeki ve konumdaki gemilerin boğazdan geçişinin mümkün olmayacağını belirterek, "ABD'nin hastane gemisine de bu çerçevede izin verilmemiştir ve verilmeyecektir. Konu bizim açımızdan kapanmıştır. Kendileri de hassasiyetimizi anladılar. Zaten Türkiye, Rusya-Gürcistan savaşı başından bu yana ABD uçakları dahil olmak üzere tüm insani yardım uçuşlarına hava sahasını açtı" dedi.

Dışişleri kaynakları ABD'nin bir süre önce dünya üzerinde mobil halde bulunan hastane gemilerinden birini boğazlar üzerinden Karadeniz'e yönlendirme talebini Ankara'ya ilettiğini belirterek, "Biz durumu gerek Amerikan Büyülelçiliği'ne gerekse Washington yönetimine mümkün olamayacağı yönünde izah ettik. Bunun insani yardımın engellenmesiyle bir ilgisi de yok. Türkiye'ye karşı acil durumlarda bir kere açılsa telkini de pek doğru değil. Bir kereden bir şey olmaz mantığıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni deldirirsek bundan sonra diğer ülkelerin ilerideki benzer taleplerinin de önünü hiç bir şekilde alamayız" diyerek konuştu.

İddia edilenin aksine ABD'yle bu konuda kriz yaşanmadığının altını çizen Dışişleri'nin üst düzey isimleri konunun zaten kapandığını belirterek, "ABD Başkanı Bush kişisel olarak hastane gemisini Gürcistan'a gönderme sözü vermiş. Ancak Amerikan yönetimi daha sonra gelişmenin detaylarına baktığında bunun Montrö'ye aykırı olduğunu ve Türkiye'nin haklı olduğunu gördü ve ısrar etmedi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24