Türkiye'den ABD gemilerine Montrö engeli

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre belirli bir tonajın üzerindeki ve konumdaki gemilerin boğazdan geçişinin mümkün olmayacağını belirterek, "ABD'nin hastane gemisine de bu çerçevede izin verilmemiştir ve verilmeyecektir. Konu bizim açımızdan kapanmıştır. Kendileri de hassasiyetimizi anladılar. Zaten Türkiye, Rusya-Gürcistan savaşı başından bu yana ABD uçakları dahil olmak üzere tüm insani yardım uçuşlarına hava sahasını açtı" dedi.



Dışişleri kaynakları ABD'nin bir süre önce dünya üzerinde mobil halde bulunan hastane gemilerinden birini boğazlar üzerinden Karadeniz'e yönlendirme talebini Ankara'ya ilettiğini belirterek, "Biz durumu gerek Amerikan Büyülelçiliği'ne gerekse Washington yönetimine mümkün olamayacağı yönünde izah ettik. Bunun insani yardımın engellenmesiyle bir ilgisi de yok. Türkiye'ye karşı acil durumlarda bir kere açılsa telkini de pek doğru değil. Bir kereden bir şey olmaz mantığıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni deldirirsek bundan sonra diğer ülkelerin ilerideki benzer taleplerinin de önünü hiç bir şekilde alamayız" diyerek konuştu.



İddia edilenin aksine ABD'yle bu konuda kriz yaşanmadığının altını çizen Dışişleri'nin üst düzey isimleri konunun zaten kapandığını belirterek, "ABD Başkanı Bush kişisel olarak hastane gemisini Gürcistan'a gönderme sözü vermiş. Ancak Amerikan yönetimi daha sonra gelişmenin detaylarına baktığında bunun Montrö'ye aykırı olduğunu ve Türkiye'nin haklı olduğunu gördü ve ısrar etmedi" dedi.

