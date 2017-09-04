T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'den 6 bin milyoner taşındı!

Dünya üzerinde 13 milyon 600 bin kişilik 1 milyon dolar üzerinde varlığa sahip kişi bulunuyor

04 Eylül 2017 12:26

Mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan ve yüksek gelirli olarak adlandırılan milyonerler kulübünden, 2016 yılında 82 bin kişi başka ülkelere taşındı. Global Health Review raporuna göre taşınma kararında ülkelerin politik ve ekonomik durumlarının etkili olduğu belirtilirken, en fazla göçü Fransa verdi. En yüksek artışı ise Türkiye kaydetti. Türkiye'den 6 bin milyoner başka ülkelere taşındı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, ülke değiştiren milyonerlerin sayısı gittikçe artmaya başladı. Küresel Sağlık Değerlendirmesi: Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri ismiyle yayımlanan rapora göre. Emlak değil 1 milyon dolar üzerinde mal varlığı olan 82 bin kişi 2016 yılında başka bir ülkeye taşındı. Bir önceki yıl ise bu sayı 64 bin kadardı. Türkiye milyon kaybında yüzde 500 artışla ilk sırada yer aldı.

Zenginlerin en gözde ülkesi ise Avustralya oldu. 11 bin yüksek gelirli kişi, bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla ada ülkesini seçti.ABD ise 10 bin yeni yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yaparak 2. sırayı aldı. 

En fazla artış Türkiye'de

Fransa'yı izleyen Çin'de herhangi bir artış gerçekleşmezken ilk 5 içerisindeki Brezilya ve Türkiye sırasıyla yüzde 300 ve 500 artışla toplam 14 bin yüksek gelirlinin diğer ülkelere göçünü engelleyemedi. Brezilya'dan 8 bin, Türkiye'den ise 1 milyon dolar üzerinden mal varlığına sahip 6 bin kişi farklı ülkelere yerleşti. 

Rapora göre, 2016 yılı itibarıyla dünya üzerinde 13 milyon 600 bin kişilik 1 milyon dolar üzerinde varlığa sahip kişi bulunuyor ve 69 trilyon dolara hükmediyorlar. Ultra yüksek gelirli olarak tanımlanan 30 milyon dolar üzerindeki varlığa sahip kişiler ise 3.9 trilyon dolarlık varlıklarını 2026 yılında sonraki nesle miras bırakmış olacak.

Haberin tamamı için tıklayın

 

ETİKETLER

milyonertaşındıraporhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24