Türkiye'den 40 asker iltica talep etti

15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra yurt dışından iltica talep eden askerlere dair iddialara bir yenisi eklendi. Alman medyasına göre, ülkedeki NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personeli Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu. Subaylardan ikisi, niçin böyle bir adım attıklarını da anlattı.

Almaya'ya iltica başvurusu yapan NATO askerleri: Erdoğan, Batılı düşüncedeki ordu mensuplarını cezalandırıyor

Haftalık Der Spiegel dergisi ile devlet televizyonu ARD’de yayınlanan haberlere göre, bu kişilerin çoğunun yüksek rütbeli subaylar. Spiegel’in haberinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ve Almanya İçişleri Bakanlığı’nın bu askerlerin başvurularına ilişkin normal prosedürü uyguladığı belirtildi.

Uzun süredir Almanya’da görev yapan bir subay, darbe girişimini evinde izlediğini söyledi. Subay, birkaç hafta sonra görevden uzaklaştırıldığını ve kendisine bu konuda bilgi verilmediğini dile getirdi. İki subay da, darbe girişimi ile alakaları olmadığını savundu. Buna rağmen Türkiye’ye dönerlerse tutuklanma ve hatta işkence görme riskiyle karşı karşıya olduklarını savunan subaylar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da orduda ‘Batı yanlısı ve laik askerleri sistematik olarak cezalandırmaya çalışmakla‘ suçladı.

Alman Anayasası’nın sığınma hakkını düzenleyen 16a maddesine göre, siyasi nedenlerle kovuşturulanların Almanya’ya iltica etme hakkı bulunuyor. Spiegel’e açıklama yapan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Stephan Mayer de “Hiç kuşkusuz, bu askerleri Türkiye’ye geri gönderemeyiz” dedi. Mayer, bu askerlerin Türkiye’de “derhal cezaevine konacağını” da sözlerine ekledi. Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise “sığınma başvurusuna ilişkin süreç tamamen hukukidir, siyasi düşüncelerin etkisi olamaz ve olmayacaktır” açıklamasında bulundu.

Başbakan Angela Merkel’in perşembe günü Türkiye’ye gelmesi beklenirken, çoğu yüksek rütbeli Türk askeri personelinin sığınma başvurusunun ziyareti nasıl etkileyeceği merak konusu. Alman medyası, Ramstein Hava Üssü’nün görev yapan çok sayıda Türk askeri personelinin iltica başvurusunda bulunduğunu da iddia etmiş ancak sayı netlik kazanmamıştı. Yunanistan yargısıysa, ülkeye sığınan sekiz askerin iadesini reddetmişti.