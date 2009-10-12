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Türkiye'den "Azerbaycan'dan önemlisi yok" açıklaması

12 Ekim 2009 21:12

 Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Türkiye-Ermenistan arasında atılan tarihi imzaya Azerbaycan cephesinden gelen tepkilere, "Bizim Azerbaycan ile ilişkilerimiz kardeşlik ilişkisidir, menfaat ilişkisi değildir. Hiçbir süreç bizim için Türkiye-Azerbaycan dostluğundan daha önemli değildir" yanıtını verdi.

Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, İsviçre'de Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan prokotollere ilişkin 20 Ekim'de TBMM'ye bilgi vereceğini söyledi.

Çiçek, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik bu ülke ile imzalanan protokolleri, gelecek hafta TBMM'ye göndermiş olacaklarını bildirdi.

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