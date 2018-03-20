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Ekonomi

Türkiye'den 2017 yılında en çok çimento ihracatı Suriye'ye

İstanbul, 20 Mart (DHA) – Türkiye'den 2017 yılında en çok çimento ihracatı 1

20 Mart 2018 20:32

İstanbul, 20 Mart (DHA) – Türkiye\'den 2017 yılında en çok çimento ihracatı 1.42 milyon ton ile Suriye\'ye yapıldı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre, Türkiye\'de 2017 yılında üretilen toplam çimento 81 milyon ton çimentonun yüzde 9.9\'una karşılık gelen 8.0 milyon tonu ihraç edildi.

Türkiye\'den yapılan çimento ihracatının 1.42 milyon tonu savaş halindeki komşu Suriye\'ye yapılırken, ikinci sıradaki ABD\'ye 1.2 milyon ton çimento ve 300 bin ton da klinker ihraç edildi.

TÇMB verilerine göre, çimento üretiminde yıllık yüzde 6.8, satışlarda 8.1 ve ihracatta yüzde 6.9 artış gerçekleşti.

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