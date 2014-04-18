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Dünya

Türkiye'deki yolsuzluk iddiaları Avrupa Parlamentosu'nda

Eski AB Bakanı Egemen Bağış döneminde AB fonlarının usulsüz kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'na soru önergesi verildi

18 Nisan 2014 12:09

17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından istifa eden Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış döneminde AB fonlarının usulsüz kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'na soru önergesi verildi.

Önergede, AB tarafından verilen Erasmus Fonu'nun usulsüzce kullanıldığı iddialarının istifalara neden olan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olup olmadığı da soruluyor.

Soru önergesinin altında, biri Hollandalı, diğeri İngiliz olan iki liberal grup üyesi parlamenter var. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, parlamenterlerden İngiliz Andrew Duff, yeni AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini Fethullah Gülen hareketiyle irtibatlı gösterdiği gerekçesiyle özür dilemesini istiyor.

 

'Acil olarak yanıtlanması' istemiyle

 

Hollandalı Marietje Schaake ile birlikte önerge veren Andrew Duff, geçen hafta AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı tartışma ile gündeme gelmişti.

Duff, geçen haftaki Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında Çavuşoğlu'nun kendisini "Fethullah Gülen grubu tarafından satın alınmakla" itham ettiğini öne sürdü. İngiliz parlamenter Çavuşoğlu'na, "Beni ve Avrupa Parlamentosu'nu Türkiye'de 'paralel yapı' olarak tanımladığınız şeyin parçası olarak mı görüyorsunuz? Bu sözlerinizi kanıtlayamıyorsanız, sizden bir özür bekliyorum." diye seslendi.

Schaake ve Duff, "acil olarak yanıtlanması" istemiyle verdikleri soru önergesinde, Aralık ayından bu yana yaşanan gelişmelerin, Türkiye toplumunda ayrışmalara neden olduğunu belirterek, "Bu ayrışma hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı konusunda temel sorunlar ortaya koydu" görüşünü dile getirdi.
Duff ve Schaake, Turkiye'deki birçok devlet görevlisinin "yolsuzlukla bağlantılarının gündeme geldiğini" anımsatarak, AB'nin katılım öncesi reformlara katkı amacıyla Türkiye'ye verdiği yardımlarda da yolsuzluk yapılıp yapılmadığını sordular.

Önergede, AB Komisyonu'nun Mart ayı başında, eski Bakan Egemen Bağış döneminde Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ndeki (Ulusal Ajans) AB fonlarının usulsüz kullanımına ve personel alımlarına ilişkin iddiaları incelemek üzere soruşturma başlattığı anımsatıldı.

Erasmus programıyla ilgili bu yolsuzluk iddialarının Türkiye'deki diğer "geniş yolsuzluk iddiaları" ile bağlantısı olup olmadığı soruldu önergede.

Liberal Grup üyeleri ayrıca, soruşturmanın Türkiye'ye verilen diğer fonları da kapsayacak biçimde genişletilmesini istedi.

Duff ve Schaake, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye verilen yardım paralarının amacı dışında kullanıldığını düşünüp düşünmediğini sordu.

Önergede şu ifadeler yer aldı: "AB Komisyonu, Türkiye'nin şu anki durumunu nasıl değerlendiriyor? Komisyon, yolsuzluk iddialarının gelecekte de tekrarlanmaması için ne yapmayı düşünüyor?"

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