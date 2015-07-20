Türkiye'deki yabancı şirketlerin üçte biri Suriye ve İran sermayeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2015 yılı ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,12 arttı. Buna karşılık, aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,23 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 40,81 azaldı.

TOBB verilerine göre, ilk altı ayında toplam 35.625 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 28.483 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 49,57’sini, 6.601 anonim şirket ise yüzde 50,48’ini oluşturdu. Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı şirketlerin üçte birini Suriye ve İran sermayeli şirketler oluşturdu.

2015 yılının ilk altı ayında kurulan 535 kooperatifin 227’si Konut Yapı Kooperatifi, 68’i Sulama Kooperatifi, 57’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,21, kooperatif sayısı yüzde 7,14 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,24 azaldı.

Yabancı sermayeli şirketler

TOBB verilerine göre, 2015 yılı ilk altı ayında 2.395 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 750’si Suriye, 142’si İran ortaklı olarak kayıtlara girdi ve toplam 892 adet ile kurulan tüm şirketlerin üçte birinden fazlasını oluşturdu. Bu dönemde Almanya sermayeli de 184 şirket kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerin 369’u anonim, 2.026’sı limited şirket olarak kuruldu. Bu şirketlerin 880’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 307’si imalat ve 270’i inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 86,38’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.