Türkiye'deki yabancı şirketler, ülkenin imajı için harekete geçti

Türkiye’de yıllardır çalışan, yatırımları olan küresel şirketlerin yöneticileri ülkenin yurt dışındaki imajını ve algısını düzeltmek için harekete geçti.

Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde başlayan yeni kampanya ile "Türkiye’nin dostları Türkiye’yi anlatacak."

Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde başlayacak kampanyaya Türkiye’de uzun yıllardır yatırımları olan General Electric, Sberbank, Fiat, Ford, Danone, Hyundai, Novartis, Vodafone gibi şirketlerinin CEO ve üst düzey yöneticileri "Türkiye’ye güven, inan ve kazan" diyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin "Dostlarımız" diye nitelendirdiği yöneticiler kendi Türkiye deneyimlerini anlatarak Türkiye’nin yurtdışında bozulan algısına ilaç olacaklar.

"Dostlarımız yanımızda"

Hürriyet'te yer alan habere göre kampanya dün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete ve kampanyada rol alan yöneticilerin katılımıyla başlatıldı.

Zeybekci, dünyada hiç bir örneği olmayan ve kimseye doğru cümlelerle anlatamadığımız 15 Temmuz süreci sonrasında nereye Türkiye’yi daha doğru anlatmak için yola çıktıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Dostlarımızın anlamakta zorluk çektiğini görüyoruz. Son iki yüzyıldan bu yana tercihini Batı ile entegrasyondan yana koymuş Türkiye’de bir cuma günü her şeyin mükemmel olduğu bir yaz günü yaşananlar. Anlatmamız zor ve biz Ekonomi Bakanlığı olarak hükümet mensupları, TİM, TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşları olarak bunu bir şekilde anlatmamız gerektiğini konuştuk. Önce tüm Avrupa’yı dolaştık, dostlarımıza anlattık. Ancak sonra dedik ki bizim bizi anlatmamız zor. Bizi bizimle beraber olan dostlarımızın anlatması lazım. Dostlarımıza söyledik, ne demek dediler. Biz sizi biliyoruz ve anlıyoruz.”

Projenin ilk adımının dostların anlatması olduğunu söyleyen Zeybekci, ikinci adımda dünyadaki iş dünyası ve medya alanındaki önemli aktörleri Türkiye’ye çağıracaklarını söyledi.

Zeybekci, “Türkiye’de her şeyi elle tutup gözle görmelerini sağlayacağız. Dediğim gibi, topyekun bir seferberliğe başlıyoruz. Gelin Türkiye’yi kendiniz keşfedin, herkesle kendiniz konuşun diyeceğiz. Ondan sonra da dünyaya Türkiye’yi anlatmalarını isteyeceğiz” diyerek Türkiye’ye karşı son zamanlarda dostlarından gelen hamlelerin ise kendilerini yıldırmayacağını vurguladı.

"İnatla anlatacağız"

Projenin tüm finansmanını TOBB ve TİM’in karşıladığını, bakanlık olarak cüzi bir katkıda bulunduklarını belirten Zeybekci şöyle konuştu:

“Dünyanın en azılı terör örgütleri Türkiye’yi bir yere koymaya, dostlarımızı bir yere koymaya çalışıyor. Onların koymaya çalıştığı yere koyunca Türkiye ile dost ve müttefik ülkelerin durumundan sevinecek olan bir tek grup var o da terör örgütleri. Şu andaki mevcut halden kim söyleyebilir Avrupa’daki Almanya’daki, Hollanda, Fransa, İsviçre’deki dost ülkelerin kazançlı çıkacağını? Herkes kaybedecek kazanan terör örgütleri olacak. Dostları bu hale getirdikten sonra meydana gelen iklimde nifak ve düşmanlık tohumlarını yeşertecekler. Onlar kazanacaklar, onların kazanmasına müsaade etmeyeceğiz, inatla ısrarla sonuna kadar dostlarımızı da yanımıza toplayabildiğimiz kadar dünyanın her yerinde gelin bu tuzağa düşmeyelim diyeceğiz.”

"Gümrük Birliği yenilemesi etkilenmez"

Bakan Zeybekci, Avrupa’nın Türkiye’nin 1 numaralı, Türkiye’nin ise Avrupa’nın 5 numaralı ticaret ortağı olduğuna dikkat çekerek, Gümrük Birliği yenileme görüşmelerini hatırlattı. İki tarafın yaptığı çalışmalarda sanayinin yanı sıra tarım ve hizmetler ile kamu alımları, elektronik ticaret eklendiğinde Türkiye’nin tek başına Avrupa Birliği’nin büyümesine katkı sunduğunu vurgulayan Zeybekci, birlikteliğin kazançlarını da anlatmaya devam edeceklerini vurguladı. Zeybekci ayrıca, Gümrük Birliği yenileme çalışmalarının mevcut gerilimli durumdan etkilenmeyeceğinin de altını çizdi.

"2.7 milyar erişim sağlamayı hedefliyoruz"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye’ye inanmış güvenmiş küresel şirketlerin CEO’larının Türkiye’yi en açık haliyle yaşayanlar olduğunu belirterek “7 ülkede kampanyamız başlayacak. Televizyon ekranları, gazete ve dergiler ile basılı medyada tam sayfa ilanlar olacak. 1 yıl süreyle devam edecek. 7 ülkede 500 milyon kişiye ulaşmak, kampanya sonunda ise 2.7 milyar erişim sağlamayı hedefliyoruz” dedi. TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete de işdünyası olarak algının ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini kaydederek “Bizi algı oyunlarıyla yıpratmaya çalışanlara inat küresel bir kampanyaya başlıyoruz. Türkiye’ye güveniyoruz, Türkiye’de ekonomi çöktü diyenlere inat işlerimiz yolunda büyümeye devam ediyoruz diyoruz” diye konuştu.

Kampanyanın deyatları

* Kampanyanın hedefi mevcut ülkelerde A+, A ve B gruplarında maksimum insana ulaşmak.

* Öncelikli kitlesi, uluslararası iş yapan yatırımcılar ve yöneticiler

* TV’lerde 1 ay, gazetelerde 3 ay, dergilerde 2 ay, sosyal medyada 1 yıl ve halkla ilişkiler kampanyası da 1 yıl sürecek.

* Almanya’da 3 gazete ve 3 dergi, ABD’de 4 gazete ve 1 dergi, Rusya’da 4 gazete 5 dergi, İngiltere’de 4 gazete 3 dergi, Fransa’da 4 gazete 3 dergi, İtalya’da 3 gazete ve 3 dergi, BAE’de 4 gazete ve 4 dergi olmak üzere 530 milyon erişim hedefleniyor.

* Reklamlarda CEO’lar Türkiye ile ilgili kendi deneyimlerini anlatarak, herkesi Türkiye hikayesini deneyimlemeye çağırıyorlar.

Kimler yer aldı?

Samsung Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Axa Türkiye CEO’su Guillaume Lejeune, Hyundai Assan Türkiye Başkanı Mong Hyuh Yoon, Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Felix Allemann, Danone Türkiye Genel Müdürü Laurent Boissier, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Toyota Türkiye CEO’su Hiroshi Kato, Ford CEO’su Mark Fields, Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, BNP Baribas Başkan Yardımcısı Jean Paul Sabet, Sberbank Global CEO’su Herman Gref, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurluu Başkanı Harm Goossens, Sanofi Türkiye Genel Müdürü Fabrizio Guidi, GlaxoSmithKline Orta Doğu, Kuzey Afrika ve CIS Ülkeleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabio Landazabal, Novartis Türkiye Ülke Başkanı Peter Catalino, General Electric Başkan Yardımcısı John Rice.



