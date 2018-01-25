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Türkiye'deki verginin yüzde 10.6'sı İzmir'den toplandı, toplam yatırımın yüzde 2'si kente döndü!

Son 12 yılda hükümet İzmir'e 9.9 milyar yatırım yaptı

25 Ocak 2018 07:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni “Yerel Kalkınmanın Odağında Mali Yönetim Stratejisi” başlığıyla inceleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Esen, hazırladığı akademik raporda, son 12 yılda hükümetin 9.9 milyar, yerel yönetimin ise 11.9 milyar lira kente yatırım yaptığını ortaya koydu. Türkiye’deki verginin yüzde 10.6’sının İzmir’den toplandığı kaydedilen raporda, buna rağmen hükümetin yaptığı toplam yatırımın yalnızca yüzde 2’sinin kente geri döndüğü vurgulandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mali özerkliği sağlayacak sürdürülebilir bir mali yapı oluşturan, uluslararası denetime ve derecelendirmeye açılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, mali itibarını “kaldıraç gibi” kullanarak İzmir’in de varlık değerini yükselttiğine dikkat çekildi.

Sadece yüzde 2

Raporda, “Yaratılan yeni kapasitelerle İzmir’in gayri safi hasılası ve Büyükşehir Belediyesi’nin gelirleri artarak sürdürülebilir bir büyüme sürecine girilmiştir. Önümüzdeki yıllarda İzmir ekonomisinin daha hızla büyüyeceği ve diğer büyük kentlerden farklılaşacağı görülebilir. Yaşam kalitesini artıran yatırımlar; turizmi, tanıtım ve pazarlamayı, kırsal kalkınmayı sağlayan stratejiler sonucunda İzmir’de, diğer yerel yönetimlere esin kaynağı olabilecek bir yerelde kalkınma modeli yaratılmıştır” dendi.

 

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