-Türkiye'deki ürünler sıkı takipte ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Türkiye'de geçen yıl 118 bin 689 ürün denetlendi. Denetlenen ürünlerin 8 bin 826 adeti, uygunsuz ve güvensiz bulundu. Uygunsuz ve güvensiz bulunan ürünlerde başı, giyim ve tekstil ürünleri, hazır beton, oyuncak, kozmetik ürünleri, elektrikli ve elektronik ürünler ile asansörler çekti. Ekonomi Bakanlığı'nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'ndan derlenen bilgilere göre geçen yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 bin 137, Sağlık Bakanlığı 34 bin 289, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 755, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1505, Denizcilik Müsteşarlığı 379, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 624 olmak üzere, toplam 118 bin 689 adet ürün denetlendi. Denetimlerde bir önceki yıla göre en yüksek artış oranı yüzde 345 ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın denetimlerinde gerçekleşti. Tüm kurumlar tarafından yapılan denetimlerde ise elektrikli ekipmanlar, makineler, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, basınçlı ekipmanlar, tekstil ve ayakkabı, motorlu araçlar ve kozmetiklerde bir önceki yıla göre yüksek artışlar yaşandı. Denetlenen ürünlerin 8 bin 826 adeti, uygunsuz ve güvensiz bulundu. Güvensiz bulunan ürünlerde ise başı, giyim ve tekstil ürünleri, hazır beton, oyuncaklar, kozmetik ürünleri, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, elektrikli-elektronik ürünler ve asansörler çekti. İthal ürünlerden 21 bin 978'i de denetlenirken, bin 546 ithal ürünün de uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edildi. Denetimlerin 35 bin 510 adeti şikayet üzerine yapılırken, şikayetlerde de gıda, petrol ürünleri, giyim, kozmetik ve tıbbi cihazlar ilk sıralarda yer aldı.