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Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin yüzleri Paris sokaklarında

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in desteğiyle Türkiye’deki tutuklu 10 gazetecinin resimleri Paris sokaklarına çizilecek

27 Mayıs 2017 20:42

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) desteğiyle, C215 ismiyle tanınan Parisli ünlü sokak sanatçısı Christian Guémy, bugün ve yarın Türkiye’de tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla Paris’in birçok caddesinde tutuklu 10 gazetecinin resimlerini çizecek.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Türkiye’de onlarca gazetecinin “absürt” gerekçelerle ve zor şatlar altında tutuklu olduğuna dikkat çekerken,  Türkiye’nin gazeteciler için “dünyanın en büyük hapishanesi” olduğunu söyledi.

Deloire, sanatçısı Christian Guémy’nin yapacağı çizimler için ise şunları ifade ediyor: “C215 lakabıyla bilinen Christian Guémy’e yeteneğinden dolayı teşekkür ederiz. Erdoğan’ın susturmak istediği bu yüzleri, Paris kamuoyuna göstereceğiz. Bu, unutulmadıklarının göstermenin ve halkı ve karar mercilerini onlara destek olmanın bir yolu.”

 

#TürkiyeliGazetecileriKurtarın

 

#SaveTurkishJournalists (#TürkiyeliGazetecileriKurtarın) etiketiyle yapılacak olan şablonlarda, tutuklu gazeteciler Murat Aksoy, Şahin Alpay, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Nazlı Ilıcak, Musa Kart, İnan Kızılkaya, Tunca Öğreten, Ayşenur Parıldak ve Ahmet Şık’ın portreleri yer alıyor.

Şablonlar, Paris sokaklarında tutuklu gazetecilerle dayanışma göstermek isteyen herkese dağıtılacak.

 

Türkiye son sıralarda

 

171 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye, RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, 180 ülke arasında 155’inci sırada.

 

 

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tutuklu gazetecilerparissınır tanımayan gazetecilerC215

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