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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye'deki turizm krizi Fraport'u vurdu

Frankfurt ve Antalya havalimanlarının işletmeci şirketi Fraport, yolcu sayısının düşmesinden şikayetçi. Antalya Havalimanı'nda kârın yüzde 93 oranında azaldığı açıklandı.

04 Ağustos 2016 17:39


Avrupa'daki terör saldırıları ve Türkiye turizminin karşı karşıya olduğu kriz, Frankfurt ve Antalya havalimanlarının işletmecisi Fraport'u zor durumda bıraktı.

Fraport'tan yapılan açıklamada, Frankfurt havalimanındaki yolcu sayısının bu sene hafif oranda azalmasının beklendiği bildirildi. Şirket şu ana kadar yolcu sayısının yüzde 3-4 oranında artması ve 63 milyona ulaşması beklentisi içindeydi. Frankfurt Havalimanı'na yılın ilk yarısında 28 milyon 700 bin yolcu geldi, bu geçen yıla oranla yüzde 0,9'luk bir azalmaya tekabül ediyor.

Antalya'da kâr yüzde 93 azaldı

Şirketin kazancındaki gerilemenin en önemli nedeni ise işletmecisi olduğu Antalya Havalimanı'ndaki olumsuz tablo. Şirketin açıklamasına göre, Antalya'dan elde edilen kâr yüzde 93 oranında geriledi. Fraport, OHAL ve terör korkusu nedeniyle yıl sonunda Antalya'ya gelen yolcu sayısında üçte birlik azalma bekliyor. İlk altı ayda Antalya'ya gelen yolcuların sayısında yüzde 30 azalma meydana gelirken, yılın ikinci yarısında ise Fraport gerileme oranını yüzde 39 olarak tespit edildi.

Yılın ikinci yarısında şirketin toplam cirosunun yüzde iki oranında gerileyerek 652 milyon euroya düştüğü belirtildi. Şirketin kârının ise geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında gerileyerek 76 milyon euro olduğu açıklandı.

Fraport Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Schulte, 2016 yılı için ciro beklentisini aşağya çekmediklerini belirtti ve bunu da Rusya pazarından çekilmelerine bağladı. Fraport, St. Petersburg havalimanındaki hisselerini Katar'a satmıştı. Satış işleminin şirket için kazançlı olduğuna dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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