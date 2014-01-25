Türkiye'deki turist sayısı 35 milyona çıktı

Türk turizmi 2013’ü rekorla kapattı. Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yıl yüzde 9.84 artışla 34 milyon 910 kişiye ulaştı. 2012’de bu rakam 31 milyon 782 bindi. Gezi olayları sırasında yaşanan rezervasyon iptallerine karşın turizmin rekor kırmasında Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinden gelen turist sayısındaki patlama etkili oldu. Turist sayısında en fazla artış 2009’da Davos’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘One minute’ çıkışıyla başlayan ve Mavi Marmara baskınıyla ilişkilerin bozulduğu İsrail, Kolombiya, Arjantin, Kuveyt, Katar, Irak ve Kuveyt ülkelerinde yaşandı.

İsrailli turist sayısı yüzde 96 artış gösterdi.

Almanya ilk sırada

Yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaretçiyi çeken Türkiye, Fransa, ABD, Çin, İspanya ile İtalya’nın ardından dünya sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, en fazla turist Avrupa’dan geldi. Türkiye’ye gelen 34.9 milyon turistin, 18.7’si Avrupa ülkelerinden.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 5 milyon 41 binle yine Almanya oldu. Almanya’yı 4 milyon 269 bin turistle Rusya ve 2 milyon 509 bin turistle İngiltere izledi.

En çok turist Antalya’da

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, 2013’te Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralaması da değişmedi. Antalya’yı 11 milyon 120 bin 730 turist ziyaret ederken İstanbul’a 10 milyon 486 bin 297, Muğla’ya da 3 milyon 62 bin 689 turist geldi.

Verilere göre, 2012’de sınır kapılarından giriş yapan gurbetçi sayısı 4 milyon 648 bin 662, 2013 yılının ilk 9 ayında belirlenen rakam 4 milyon 56 bin.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Bu noktadan hareket edilecek olursa, en az ilk 9 ayın gurbetçi verileri eklendiğinde bile Türkiye’ye gelen turist sayısı 39 milyona yükseliyor” denildi.

Hedef 50 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, “Dünya Turizm Örgütü’nün 2013 yılı Avrupa ülkelerinin turizm büyüme tahminlerinin yüzde 5 olduğunu baz alırsak, ülkemizin bu hedefi 2’ye katlaması bizi memnun etti. Hedefimiz birkaç yıl içerisinde 50 milyon turist 50 milyar dolar gelire ulaşmak” dedi.