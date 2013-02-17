'Türkiye'deki tüm genelevler kapatılsın'

TBMM Dilekçe Komisyonu'na müracaat eden vatandaş, genelevlerin kapatılmasını talep etti.



TBMM Dilekçe Komisyonu'na, genelevlerin kapatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu.

16 imzalı dilekçenin ilk imzacısı Hüseyin Acı, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Nefis gıdasını aldıkça acıkır, ruh gıdasını aldıkça doyar' ilkesini esas almış bir milletin çocukları olarak, her türlü pisliğin döndüğü ve içerisinde açıkça zina yapıldığı bilinen genelevlerin kapatılmasını istiyorum.

Hele bu işletmelerin kapısına bizim vergilerimiz ile maaşlandırılan Türk polisinin dikilmesi, fuhuş yapan kadınların devlet eliyle kontrollerinin yapılması ve ödenen o pis paralardan bir kısım vergiler alınarak hazinemizin helal gelirine haram para katılması, kabul edilir bir durum değildir.

Devletin bu pis işletmelerden elini çekmesini talep ediyorum. Bu fuhuş bataklığına benim çocuğumun da bulaşma ihtimalini düşünerek Türkiye'deki genelevlerin kapatılmasını talep ediyorum. Örf ve adetlerimize, toplumsal ahlak değerlerimize aykırı olan bu kurumların kapatılması için yeni anayasada düzenleme yapılmasını talep ediyor, bu talebimin ciddiye alınmaması halinde dilekçemi okuyan tüm yetkililerin vebal üstlendiğini hatırlatıyorum."