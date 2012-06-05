Türkiye'deki tüm belediye otobüslerinde tek kart kullanılacak

Yurt genelindeki bütün belediye otobüslerinde tek kart geçerli olacak. Çipli karttan belediyenin ücret tarifesine göre kesinti yapılacak.

Vergi Konseyi tarafından yürütülen çalışma ile Türkiye genelinde belediyelerin kontrolünde olan taşıma hizmetleri tek kart üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece İstanbul'da oturan bir kişi Ankara'da, Diyarbakır'da veya Şanlıurfa'da belediye otobüsüne bindiğinde ödemeyi elindeki çipli kart ile yapabilecek. Ödenen rakam, belediyelerin otobüs ücret tarifesine göre şekillenecek. Örneğin Ankara'da karttan 1,85 lira düşerken, aynı rakam Diyarbakır'da 1,2 lira olacak. Yeni sistem sayesinde Maliye Bakanlığı da belediyelerin ulaşım gelirlerini elektronik ortamda takip etme imkânı bulacak.

Ercan Baysal'ın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Vergi ödemelerinin kredi kartına taşınmasının ardından ulaşım hizmetlerinde banka kartı dönemi başlıyor. Ödenen rakam belediyelerin otobüs ücret tarifesine göre şekillenecek. Örneğin Ankara'da 1,85 lira karttan düşerken aynı rakam Diyarbakır'da 1,2 lira olacak. Yeni sistem sayesinde Maliye Bakanlığı da belediyelerin ulaşım gelirlerini elektronik ortamda takip etme imkânı bulacak. Vergi Konseyi, İstanbul'da konuya ilişkin özel sektör ile görüşmelerini sürdürürken önümüzdeki günlerde konunun vergisel boyutunu görüşmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile de bir araya gelinecek.

Maliye Bakanlığı'nın 2011 Yılı Faaliyet Raporu'nda da değinilen çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Türkiye geneline uygulanabilmesi için öncelikli olarak büyükşehir belediyelerinin konuya ilişkin ikna edilmesi gerektiğini kaydetti. Teknik düzeyde çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden aynı yetkili, "Banka kartı veya herhangi bir operatörün kartı ile Türkiye'de her ilde ortak bir kart kullanılabilir mi? sorusunun teknik olarak mümkün olduğu cevabı ortaya çıktı. Öncelikli olarak ülke genelinde elektronik ödeme sistemlerine bir standart getirilmesi çalışması yapılacak." dedi. Edinilen bilgilere göre bu kartlarda kişinin öğrenci, özürlü, basın kartı sahibi veya emekli olduğuna yönelik bilgiler de yüklenecek. Sistem bu bilgiler doğrultusunda ücret tarifesinden düşecek.

Ulaşımda teknoloji dönemi

Vergi Konseyi'nin önceki yıllarda da gündeme getirdiği çalışmayla ilgili olarak Bakanlık'ın faaliyet raporunda bankacılık sektörünün konusunu teşkil eden ve ekonomik hayatın içinde giderek daha büyük hacimlere ulaşan para kavramının, teknolojik gelişmeler neticesinde yeni bir şekle dönüştüğü ve yerini elektronik ortamda kaydi para aktarımına bıraktığı belirtiliyor. Kayıtlı ekonominin geliştirilmesi sürecinde kartlı ödeme sistemleri ile yeni yöntem ve teknolojilere ilişkin çalışmaların tamamlanmış olduğunun aktarıldığı raporda, "Hazırlanmış olan rapor, kitap olarak nisan ayında basılmıştır. Ulaşımda kart kullanımına ilişkin standartların oluşturulması ve kayıtlı ekonomiye geçişin desteklenmesi amacıyla da bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Söz konusu çalışma grubu kullanımdaki banka kartlarının belli bir standartla tüm şehirlerde ulaşım sektöründe kullanılabilir hale getirilmesi konularında çalışmalarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yetkililerinin de katılması ile sürdürmektedir." ifadelerine yer veriliyor.