-TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLER GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - The Boston Consulting Group'un (BCG) ''Consumer Sentiment 2011'' raporuna göre, Türkiye'deki tüketiciler geleceğe daha güvenle bakıyor, ancak küresel ekonomideki belirsizlikler tüketicileri tedbirli davranmaya yönlendiriyor. BCG'nin hazırladığı ''Consumer Sentiment 2011'' adlı rapor, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkedeki tüketici hissiyatını farklı açılardan analiz ediyor. Rapora göre Türkiye, küresel ekonomik krizin etkisinden en çabuk çıkan ülkeler arasında. Bu durum tüketici güvenini artırıyor. Ancak küresel ekonomideki belirsizlikler Türk tüketicilerini de tedirgin ediyor. Rapora ilişkin yapılan açıklamada, Türk tüketicisinin önem verdiği değerlerin değiştiği vurgulanarak, lüks ve görkemlilik gibi değerlerin iki yıl öncesine kıyasla daha önemsiz hale geldiği, ev, aile, eğitim, istikrar ve kariyer başarısı gibi değerlerin ise önem kazandığı kaydedildi. Rapora göre, Türk tüketiciler doğa dostu 'yeşil' ürünlere sıcak bakmıyor. Muadil ürünler ile aradaki fiyat farkını karşılamakta isteksizler. Katılımcıların yüzde 45'i fiyattan bağımsız olarak 'yeşil' ürünlerle ilgilenmiyor. Türk tüketiciler taze yiyecek-içecek ve bebek ürünlerinde pahalı muadilleri tercih etmeye daha yatkınken elektronik, işlenmiş yiyecek-içecek ve giyim ürünlerinde ucuz alternatifleri tercih ediyor. Türk tüketiciler internette aktifler. Ancak aktiflik sosyalleşme, arama, fiyat ve ürün karşılaştırma gibi aktivitelerden oluşuyor, internetten alışveriş oranı hala çok düşük. Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan BCG İstanbul Yönetici Ortağı Burak Tansan, Türkiye'nin yaşanan krizden birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye kıyasla daha kuvvetli olarak çıkmasının Türk tüketicilerin geleceğe daha iyimser bakmalarına imkan tanıdığına işaret ederek, öte yandan Türk tüketicilerin, global ekonomide yaşanabilecek çalkantıların tekrarlanması olasılığına karşı, temel ihtiyaçları dışındaki harcamalarını önemli oranda arttırmayı planlamadığını belirtti. Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı ekonomik büyümenin tüketici güvenini artıran en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Burak Tansan, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı ekonomik başarı, tüketicilerin de güvenle harcama yapmasına olanak tanıdı. 2009'un ikinci çeyreğinden beri kesintisiz büyüyen ve 2010 yılında yüzde 8,9 büyüme ile OECD ülkeleri arasında büyüme konusunda liderliği elde eden Türk ekonomisi, küresel ekonomik krizin etkilerinden en hızlı kurtulan ekonomilerden biri. Faiz oranlarının, enflasyonun ve işsizliğin son yıllarda ciddi oranlarda azalması da Türkiye'nin konumunu güçlendirdi. Bu performansın tüketicilere yansımasını da artan tüketici güveni sayesinde gördük. Artan tüketici güveniyle birlikte tüketim harcamaları da artış gösterdi ve şimdiden kriz öncesi seviyeler aşıldı. Bu artışın önümüzdeki yıllarda da kontrollü olarak devam etmesini bekliyoruz.''