'Türkiye'deki tıp fakültelerinin çoğu teneke!'

Türk Jinekoloji Derneği eski başkanı Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu, Türkiye'de 84 tıp fakültesinden çoğunu 'Teneke fakülte' olarak nitelendirdi. Serdaroğlu, "O kadar 'Teneke fakülteler' var ki. Bugün en yakımınızda Kars'ta tıp fakültesi açıldı. İnanın ayda 1 hoca geliyor, 2 gün kalıp gidiyor. Bununla oradan çıkan öğrenci nasıl doktor olacak?" dedi.

Erzurum'da düzenlenen 5'inci Palandöken Kadın Doğum Kongresi'ne katılan Türk Jinekoloji Derneği eski başkanı Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu, Türkiye 'de 84 tıp fakültesinden çoğunu 'Teneke fakülte' olarak nitelendirdi. Prof.Dr. Serdaroğlu, "Sayın büyüklerim 'Her yere üniversite götürdük' diyorlar. Üniversite; taş bir bina değildir. Türkiye'ye diplomalı doktorlar kazandırmak bir iş değil ihanettir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Polat Renaissance Otel'de 5-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen 5'inci Palandöken Kadın Doğum Kongresi'ne alanında 250 uzman katıldı. Değişik konu başlıklarında 115 konuşmacının bilgi aktardığı kongrenin Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, kadın hastalıkları ve doğumun 4 ayrı alt bilim dalına ayrıldığını bildirdi. Kongrede bu alanlardaki son gelişmelerin paylaşıldığını bildiren Prof. Dr. Kumtepe, şöyle konuştu:

"Anne karnında bebeğin sağlığı üzerine duruldu. Down sendromu tanısında anne kanından alınan kan ile kromozom anomalisi nasıl konulur konularındaki son gelişmeleri tartıştık. Ayrıca ülkemizde de gittikçe artan kadın kanserlerinden korunma yolları ve bu cerrahideki son teknolojilerden meslektaşlarımızla paylaştık."

Kongrenin son günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Jinekoloji Derneği eski başkanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu, ithal hekim konusunda kendi doktoruna doğru düzgün para veremeyen bir ülkenin ABD ya da Avrupa'dan hekim getiremeyeceğini bildirdi. Afrika ve Sovyet Rusya'nın yıllarca hükmettiği ülkelerde hekimliğin çok düşük seviyede olduğunu, dünyanın en düşük tıp bilgilerinin buralarda verildiği anlatan Prof. Dr. Serdaroğlu, halkın sağlığını oralardan getirilen ithal hekimlerin eline bırakmayı akılcı yol olarak görmediğini bildirdi. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki tıp fakültesi sayısının hemen hemen aynı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Serdaroğlu, Fransa'da 34, İngiltere'de ise 37 tıp fakültesi bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'de 84 tıp fakültesi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Serdaroğlu, şöyle konuştu:

"O kadar 'Teneke fakülteler' var ki. Bugün en yakımınızda Kars'ta tıp fakültesi açıldı. İnanın ayda 1 hoca geliyor, 2 gün kalıp gidiyor. Bununla oradan çıkan öğrenci nasıl doktor olacak? Orası yine ihtisas veriyor. Bu çocuk nasıl kadın doğum uzmanı olacak Allah aşkına? O nedenle devlet ya da hükümetin sağlık politikasını mutlaka tekrar gözden geçirmesi gerekir. Her yere tıp fakültesi kurmak doğru değil. Sayın büyüklerimiz 'Her yere üniversite götürdük' diyor. Üniversiteyi kaliteli öğretim üyeleriyle doldurmazsanız rastgele binadan farksız olur. İthal hekimin bu ülkeye kar değil zarar olacağına, toplumun bunu kabul etmeyeceğine inanıyorum."

'Türkiye'ye diplomalı doktor kazandırmak ihanettir'

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin iyi bir altyapısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu, yeni fakülte açmak yerine böyle fakültelerin kapasitenin artırılmasını daha uygun buldu. Prof. Dr. Serdaroğlu şöyle devam etti:

"Ama gidip Ağrı'ya tıp fakültesi yaparsanız oradan doğru dürüst doktor yetişmez ve bu ülkeye yazık olur. Uzun yıllar çalıştığım İstanbul Üniversitesi'nde benim alanımda 20 küsur öğretim üyesi var. Branşımızda 4 dal var. Orada yetişmek başka. Kars'ta 1 kadın doğum uzmanı var. Orada yetişmek daha başka. O zaman çıkan doktorlar arasında anormal farklılık oluyor. Ülkeme yazık. Bu çocuk iyi yetişmiyor. Türkiye'ye diplomalı doktorlar kazandırmak bir iş değil ihanettir. Biz İngiletere ya da Fransa'dan daha mı iyiyiz ki onların iki misli tıp fakültesi açıyoruz? Korkuyorum. 15-20 yıl sonra benim çocuklarım böyle giderse düzgün hekim bulamayacak. Dilerim hükümet ya da sonra gelecek olanlar bu yanlış girişimin farkına varır geri adım atarlar. Bu yol, yol değil. İthal hekim akıl işi değil. Kars' a Türkiyeli hekim gitmiyorsa Avrupalı hekimi oraya götürebilir misin?"