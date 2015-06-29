'Türkiye'deki teknoloji pazarı 27 milyar doları aşacak, 80 milyonu bulut teknolojisinin olacak'

Büyük veri, bulut, sosyal iş ve mobilite gibi teknolojiler sayesinde Türkiye’deki kurumların geçirdiği dönüşüme dikkat çeken IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, bu dönüşüm ile bilgi ve iletişim teknolojilerine 2015’te 27 milyar dolar harcama yapılmasını beklediklerini söyledi.

IDC Türkiye'nin 2015 tahminlerine göre, tüketici segmenti donanım harcamalarındaki düşüş sebebiyle pazardaki toplam büyümenin yavaşlayarak yıllık yüzde 3,1 gerçekleşmesi öngörülüyor.



CİHAN'ın haberine göre, Microsoft Türkiye'nin ev sahipliğinde IDC Türkiye yetkilileri, Türkiye Bilişim ve İletişim teknolojileri sektörüne dair 2015 tahminlerini paylaştı. Etkinlikte konuşma yapan Çizmecioğulları, 2015’teki yazılım ve servislerdeki büyüme oranlarına değindi. Çizmecioğulları, "2015 genel seçimlerinden sonra hızlanacak olan kurumsal harcamalar, tüketici harcamalarının önüne geçecek. Yazılım ve servisler, 2015 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen dönüşüm projeleriyle birlikte yüzde 7,1 ve yüzde 6,4 gibi büyüme oranlarıyla en yüksek performans gösteren teknoloji kategorileri olacak." dedi.



Nevin Çizmecioğulları, 2015’te kurumların ve kullanıcıların hayatında daha fazla yer edecek olan mobiliteye dair, "2015’te çalışanlar tarafından şirket verilerine ve uygulamalarına uzaktan erişim için kullanılan kurumsal mobil cihazların sayısı artacak. Bu artış, BT ortamını değiştirmeye devam edecek ve şirketleri idari, güvenlik ve gizlilik açısından düzenlemeler getiren resmi mobil politikalar uygulamaya yöneltecek. Mobil uygulamalar, cihaz güvenliği ve mobil cihaz yönetimi uygulamalarında pazardaki farkındalığın artmasıyla daha hızlı benimsenme öngörüyoruz. Belli sektörlerde kapsamlı mobil strateji uygulamalarının bir parçası olarak mobil cihaz yönetimi, mobil kimlik ve erişim yönetimi tarafında büyük ölçekli yatırımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Her yıl bulut tabanlı teknolojilere 10 milyar dolara yakın yatırım yapıyoruz'





Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz da Microsoft Türkiye olarak sektöre dair hedeflerini ve oluşturacakları katma değerden söz etti. Yılmaz, "Bilişim sektörü bugün gelişmiş pazarlarda iktisadi kalkınmanın itici gücü olarak öne çıkıyor, sektör toplam istihdamın yüzde 30’unu oluşturuyor, yılda 2 trilyon doların üzerinde tüketim hacmi ile ekonomik gelişimi tetikliyor. Cep telefonlarından sonra teknoloji dünyasında en hızlı büyümenin yazılım ekonomisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Burada bizim 4 ana trend olarak nitelendirdiğimiz mobilite, sosyal ağlar, büyük veri ve bulut bilişim önemli rol oynuyor. Nitekim yazılım sektörüne baktığımızda yeni uygulamaların yüzde 90’ının bulut teknolojierine yönelik geliştirildiğini görüyoruz. Microsoft bulut bilişimi ile tanışan kurumlar esnek, güvenilir, ihtiyaca özel çözümlerden faydalanıyor. Bugün Çin dahil 141 ülkede, 4 kıtada 19 veri merkezi ile 1 milyardan fazla kullanıcıya ve 20 milyondan fazla şirkete hizmet veriyoruz, her yıl bulut tabanlı teknolojilere 10 milyar dolara yakın yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştuy



IDC 2015 Türkiye bilişim ve iletişim pazarı yönelik tahminler ise şöyle:



"2015 yılında Türkiye bilişim ve iletişim pazar harcamaları büyümesi, tüketici donanım harcamalarındaki yavaşlama nedeniyle yüzde 3,1'e düşecek. Servis sağlayıcılar tarafından veri merkezi alanında yatırımlar gerçekleşecek. Üçüncü platformu kullanan sektörlerin ilk örnekleri dikkat çekecek ve benzer yatırımlara öncülük edecek. Tüketici segmentindeki mobilite cihaz bakımından doyuma yaklaşacak, şirketler ise mobilitede daha üst seviye startejilere yönelecek. Kısıtlı BT bütçeleri ve yatırımın geri dönüşünün hesaplanma zorluğu nedeniyle daha geniş kapsamlı büyük veri uygulamaları seçili proje örnekleriyle sınırlı kalacak. Telekom şirketleri başlatılan yeni projeler ile akıllı şehir projelerinde önde gelen sağlayıcılar olmaya devam edecek. 2015 sonu ve 2016 yılı boyunca iş kiritik, hyperscale sunucular Türkiye sunucu pazarında oyunu değiştirici bir rol oynuyor olacak. SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) pazarı, veri merkezi ve mobil ağ yatırımlarıyla büyüyecek. Türkiye’deki genel bulut harcamalarındaki büyümenin yüzde 70'i çokuluslu sağlayıcılar tarafından yönlendiriliyor olacak. Kamu ve özel sektörde artan farkındalık ile yeni nesil tehdit koruma çözümlerine olan talep artacak."