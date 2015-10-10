Türkiye’deki saldırıya kınama



Ankara'da tren garı yakınlarında düzenlenen saldırılara Avrupa'dan da tepki geldi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, saldırıyı kınadığını bildirdi.

Jagland'ın açıklamasında, "Ankara'dan bu sabah gelen haberler şok edici. Bu barışçıl göstericilere karşı acımasız ve barbarca bir saldırı. Arkadaşlarını ve sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Toplanma ve ifade özgürlüğü demokrasinin temel dayanağıdır” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) tarafından Bodrum'da düzenlenen 11. Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan İsveç eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt de Twitter hesabında, “Türkiye'nin geleceğini tartıştığımız sırada Ankara'dan korkunç haberler geldi” yazdı.

“Bundan kim sorumluysa barış istemiyor”

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Twitter'da “Ankara'daki barışçıl göstericilere barbarca bir saldırı. Kurban yakınlarının acısını paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara'da ölüm ve bombalar. Bundan kim sorumluysa barış istemiyor. Demokrasi galip gelmeli ve Türkiye'deki insanlar bir arada durmalı” dedi.

Güvenli ülke tartışması

Yeşiller Partisi Meclis Grubu iç politika sözcüsü Volker Beck ise açıklamasında, Avrupa ve Almanya'da bir süredir yapılan Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine alınması tartışmalarına atıfta bulunarak, Almanya hükümet sözcüsü Steffen Siebert'e seslendi ve şu ifadeleri kullandı: “Bu trajedi hükümet sözcüsünün gözlerini açmıyor mu? Güvenli ülke: Ankara'daki saldırıda 30 ölü.”

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda sığınmacı krizi ile ilgili yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine alınması gerektiğini savunmuştu. "Türkiye güvenli ülkeler listesine girmeli“ diyen Juncker, eğer buna uygun bir ülke olarak görülmüyorsa AB’nin Ankara ile yürüttüğü üyelik müzakerelerine son vermesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de AB'nin Türkiye'yi “güvenli ülkeler” listesine alması gerektiği görüşünü savunmuştu.