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BBC Türkçe

Türkiye'deki referandumlar ve katılım oranları

En yüksek ve en düşük katılım hangi referandumlarda görülmüştü?

16 Nisan 2017 18:57

Türkiye'de bugüne kadar farklı anayasa değişiklikleri için 6 kez referanduma gidildi.

Bu referandumlarda en yüksek katılım oranına yüzde 93,6 ile 1987 yılında dönemin yasaklı siyasetçilerinin politik hayata dönüp dönmemeleriyle ilgili halk oylamasında ulaşıldı.

Bu oylamada sadece 75.066 oy farkla yasakların kaldırılmasına karar verilmişti.

En düşük katılım oranı ise aralarında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve görev süresinin 5+5 yıl olması gibi bir dizi düzenlemenin yer aldığı anayasa değişikliğinin yapıldığı 2007 yılında oldu.

2007 yılındaki halk oylamasına katılım oranı yüzde 67,5'te kaldı.

Türkiye İstatistik Enstitüsü ve Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar yapılan halk oylamalarında seçmen sayısı ve katılım oranları şöyle:

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