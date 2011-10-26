Türkiye'deki okulların yüzde 90'ı çürük!

T24 - Van’daki deprem okulları da vurdu. Yerle bir olan okulun yanı sıra birçok okul da hasar gördü. Ülke genelindeki okulların yüzde 90’ının depreme karşı dayanıksız olduğu iddia edildi.







Van’daki sarsıntı okulların depreme hazır olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.



Okulların sadece yüzde 10’unun depreme dayanıklı olduğu öne sürüldü. Okulların güçlendirilmesi için yaklaşık 10 milyar TL’ye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Okulların deprem sınavından geçemediklerine yönelik haber Radikal gazetesinde yer aldı.



Habere göre; TBMM’de 2010’da kurulan Deprem Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 1999’dan sonra incelenen okullarda yüzde 12’sinin güçlendirilmesine imkân olmadığını, yüzde 64’ünün öncelikli olarak güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, okullar içinde sadece yüzde 9-10’luk bir oranın sağlam olduğunu söylediler.



Türkiye genelinde kullanılan derslik sayısı yaklaşık 490 bin. Yaklaşık 340 bin civarında dersliğin de yüzde 15’inin yıkılması, yüzde 70’inin güçlendirilmesi şart. İMO’nun çalışmasına göre de toplam 32 bin 432 okulun 22 bin 737’si 1. ve 2. derece deprem bölgesinde.



İMO’nun çalışmasına göre, 9 bin 503 tane de hastane binası bulunuyor. Bunlardan 6 bin 640’ı 1 ve 2. derece deprem bölgesinde. Güçlendirme projesi hazırlanan 54 hastane var. Güçlendirme imalatı tamamlanan ve yapılmakta olan ise 55 hastane bulunuyor.



Van depreminde yerle bir olan Gedikbulak İlkokulu geçen ay da gündeme gelmişti.



Gedikbulak İlkokulu Müdürü Abdullah Uğurlu, geçen ay AA’ya verdiği demeçte, öğretmenlerin çocukların daha güzel ortamda eğitim alması için kolları sıvadıklarını, boya ve malzemeleri kendi imkânları ile temin ederek okulu baştan sona boyayıp, temizlediklerini anlatmıştı.



Uğurlu, “Okuldaki çalışmamız iki hafta sürdü. Güzel de oldu. 250 kilo plastik ile 100 kilo yağlı boya kullandık” demişti.