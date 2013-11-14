Türkiye'deki mültecilerin radyoları yayında: Suriye FM

İstanbul’da 150 binden fazla Suriyeli yaşıyor. Suriyeli konuklar, Türkiye’de en az 5 farklı radyo kurdu. Bunlardan biri merkezi İstanbul Levent’te olan ‘Sout Raya’ (Raya’nın Sesi.). Diyaspora 30’dan fazla gazete çıkarıyor. Ayrıca İstanbul’da 6, mülteci kampları dahil 50’yi aşkın okul açıldı.

İpek Yezdani'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Suriye’deki içsavaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, burada kendilerine yeni bir yaşam kuruyorlar. Resmi olmayan rakamlara göre Türkiye’deki sayıları 1 milyonu geçen Suriyelilerin artık kendilerine ait okulları, radyoları ve hatta gazeteleri bulunuyor. Barınma merkezlerinde kalmayan ve büyük kentlerde daire kiralayan Suriyelilerin en çok yaşadıkları şehirse İstanbul. Mazlum-Der’e göre İstanbul’daki Suriyelilerin sayısı 150 bini geçmiş durumda. Suriyelilerin bir kısmı kalacak yer ve iş arayışında, boş arazilerde ve parklarda kurdukları çadırlarda kalırken, bir kısmı da çeşitli uluslararası sivil toplum kuruluşlarından buldukları fonlarla burada kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Suriye’de isyanın ardından kaçmak zorunda kalan bir grup gazeteci ve yayıncı, İstanbul’da radyo kurdular. “Sout Raya” (Raya’nın Sesi), Türkiye’deki Suriyeliler tarafından kurulan 5 radyo istasyonundan biri. Levent’teki ofisinden yayın yapan radyoda çalışanların çoğu Suriye’de hapis yatmış ya da işkence görmüş. İnternetten yayın yapan radyo, yakında Türkiye, Suriye ve Ürdün’de FM frekansından Suriyeli dinleyicileriyle buluşmayı hedefliyor.

Yakalasalar öldürürler

Merkezde 14 kişi çalışıyor. Ayrıca Suriye’de Şam, Halep, İdlib gibi çeşitli şehirlerde sahadan haber yapan 14 muhabirleri var.

Radyonun Genel Yayın Yönetmeni Firas Fayyad, “Rejim muhabirlerimizden birini yakalayacak olursa öldürür. O yüzden çok dikkatli olmak zorundayız” diyor. İsyan sonrası 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra Suriye’den kaçan Fayyad, şöyle devam ediyor: “Biz hiçbir siyasi partinin tarafında değiliz. Yayınlarımızda Suriyeli sivillerin içinde bulunduğu koşullara ve drama dikkat çekmeye çalışıyoruz.”

İstanbul’da hazırlanıyor, Suriye’de dağıtılıyor

Suriyelilerin Türkiye’de çıkardığı gazeteler, Suriye’deki savaşı gerçeklere dayanarak anlatmayı hedefliyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, aralarında fotokopiyle çoğaltılan amatör dergilerden profesyonel matbaalarda basılan gazetelere kadar 30’dan fazla gazete çıkarıyorlar. En büyüklerinden biri İstanbul’da hazırlanan, Adana’da basılan, Türkiye ve Suriye’de aynı anda dağıtılan haftalık ‘Sada al Sham’ (Suriye’nin Sesi) gazetesi. Gazetenin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Suriyeli gazeteci Absi Smesem. Suriye’de halk ayaklanması başladıktan 2 ay sonra rejim tarafından hakkında arama emri çıkarılan Smesem, yılın başında ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçmış. “Suriye’de içsavaş başladıktan sonra en çok ihtiyacımız olan şey Suriye’de gerçekleri gösterecek güvenilir bir medya organı. Bu ihtiyacını gidermek için bu gazeteyi çıkarmaya başladık” diyor. Gazetede 30 kişi çalışıyor, 13’ü Suriye’nin içindeki muhabirler.

Okullar Suriye müfredatına uygun

Bu yıl sadece İstanbul’da Suriyeliler tarafından farklı seviyelerde eğitim veren 6 okul açıldı. Esenyurt, Esenler, Ümraniye ve Başakşehir gibi semtlerde bulunan okullarda Suriye müfredatına göre eğitim veriliyor. Türkiye genelinde Suriyeliler için açılan okulların sayısı 50’yi geçiyor.

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