'Türkiye'deki mülteci kamplarında 'militan' yetiştiriliyor'

Rusya aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye-Suriye sınırındaki mülteci kamplarında “militanların” yetiştirildiğini iddia etti.

Yaptığı basın açıklamasında Jirinovski, söz konusu kamplardan kaynaklanan tehlikelere dikkat çekti.

Jirinovski Suriyeli mültecileri korumak adı altında kamplarda “Beşinci Kol” faaliyetleri bağlamında savaş hazırlığı yapıldığını iddia etti.

Rus politikacı, “Mültecilere yardım bahanesiyle işin gerçeğinde orada militanlar yetiştiriliyor. Onlar da yasal Esad yönetimini yıkmak için Suriye’ye aktarılarak durumu gerginleştiriyor. Tıpkı Küba’daki Guantanamo kampları gibi. Bizimle ise kafa buluyorlar. Tüm bunları CIA yapıyor. Hiç bir barış amacıyla ilişkisi söz konusu değil.” iddialarda bulundu.

Bu kampların Şam’ın yanısıra gelecek perspektifte Türkiye’nin kendisine de zarar vereceğini öne süren Jirinosvki, “NATO ve ABD Türkiye’yi cezalandırmak istediği zaman onlar Kürt ve Ermenilerin tarafına geçecek. Kürtleri ezdiği gerekçesiyle Türkiye’yi suçlayacak ve Ermeni konusunu gündeme getirecekler. Türkiye’nin doğusunda da muhalefet de hazırlayacaklar ve onlar da karşılarında artık Erdoğan’a veya 5-10 yıl sonra onun yerine geçecek birisine yönelik tıpkı Suriye varyasyonu bulacaklar. Bu uzun senaryolu büyük tiyatro.” dedi.

CHP’li Karataş, Jirinovski ile görüşmesinde, “Kaddafi rejimiyle savaşan bir çok Libyalı isyancı Ankara ve İstanbul’da tedavi oldu. Ve biz biliyoruz ki şimdi insanlar Esad’a saldırıyor. Ayrıca Türkiye Suriye sınırında mülteciler için kamp kurdu. CHP milletvekillerinin oraya girmesine izin vermiyorlar. Biz biliyoruz ki, orada Suriyeli militanlara savaş eğitimi veriliyor.” iddiasında bulunmuştu.