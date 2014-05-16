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Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye'deki madenler güvensiz'

Alman Hammadde ve Madencilik Kooperatifi, Türkiye'de madencilik sektöründeki güvenlik standartlarını sert bir dille eleştiriyor.

16 Mayıs 2014 19:42


Alman Hammadde ve Madencilik Kooperatifi Genel Müdürü Martin Wedig, Soma'daki kazayı duyduğunda her kazada olduğu gibi şaşırdığını, ama diğer yandan Türkiye'de madenlerdeki güvenlik standartlarının kötü olduğunun bilindiğini de vurguluyor. Wedig medyadaki haberlere baktığında, Türkiye'de madenlerde güvenliğin artırılması yönünde son yıllarda pek az çalışma yapıldığının görüldüğünü söylüyor. Peki kömür madenlerini yüksek teknolojiyle donatan Almanya, özellikle de Alman Hammadde ve Madencilik Kooperatifi, Soma felakatinin engellenmesine katkı sağlayabilir miydi? Wedig bu soruya şu yanıtı veriyor:

"Önceden yardım edebilirdik. Örneğin bir Alman-Türk enerji forumu var. Bu forumda madencilik bölümü de mevcut ve biz orada sürekli Türkiye'de bir madencilik eğitim merkezi kurulmasını ve bunun Almanya'nın yardımıyla donatılmasını talep ettik. Sadece öğretici malzemeler değil, bizim üyelerimizin hazırlayabileceği bilirkişi raporlarının da dahil olacağı bir merkez."

Alman işletmeler kurallara uyuyor mu?

Martin Wedig Alman Hammadde ve Madencilik Kooperatifi'nin birçok ülkede madencilik sektörünü takip ettiğini ve bu gözlemler ışığında üyelerine tavsiyelerde bulunduğunu söylüyor. Alman işletmelerin bulunduğu yerlerde durumun daha güvenli olduğunu belirten Wedig, bütün Alman işletmelerinin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1995 tarihli 176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi'ne riayet ettiğini savunuyor:

"Biz bütün Alman işletmelerinin buna uyduğundan yola çıkıyoruz. Bugüne dek buna uyulmadığı yönünde bir vakaya rastlamadım. Üyelerimiz çalıştıkları madenlerde çok sıkı biçimde kurallara uyuyor, evet madenlerin güvenli olduğu söylenebilir."

'Önemli olan sürdürülebilir madencilik'

Peki Alman işletmeleri madencilikte güvenlik standartlarına bire bir uyuyorsa, uluslararası alanda rekabet ederken dezavatajlı konuma düşmüyorlar mı? Martin Weding bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Bizim için önemli olan sürdürülebilirlik kavramı. Geçmişte Afrika ülkelerinde edindiğimiz tecrübeler hükümetlere sürdürülebilir madenler işletmemiz halinde, daha fazla verim alınabileceğini gösterdi. Bu durumun o ülkeye tamamen kendi işgücüyle gidip sonra sanayi sektörünü terkedenlerden farklı olarak, bölgede işçi bulup, bunları eğitip işe alan işletmelerle yakından ilgisi var."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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