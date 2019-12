Türkiye’deki kutuplaşmayı dikkatle izliyoruz

Yıldız Yazıcıoğlu / Washington



T24 - Amerika merkezli insan hakları örgütü 'Freedom House’un Araştırma Direktörü Arch Puddington, Türkiye’deki politika arenasında son dönemde “kutuplaşma” yaşandığı söyledi. Puddington, T24’ün sorusu üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi kuralları içinde hareket ettiğini ancak muhalefet medyasına karşı izlenen tutumu not ettiklerini belirtti.





Her yıl dünyadaki 194 ülkeyi politik haklar ve sivil özgürlükler açısından değerlendiren “Dünyada Özgürlük (Freedom in World)” başlıklı bir rapor hazırlayan Freedom House, 2010 yılı raporunu Washington’da düzenlenen bir toplantıda tanıttı.





Rapora göre, dünyadaki özgürlüklerde geçen yıla kıyasla “gerileme” yaşandı. Dünya ülkelerini “özgür”, “yarı özgür” ve “özgür olmayan” olmak üç ayrı kategoride değerlendiren raporda, 89 ülke “özgür” kategorisinde yer alırken; “özgür olmayan” ülke sayısı 47 ve “yarı özgür” ülke sayısı ise 30 olarak açıklandı. Türkiye, geçen yıl olduğu gibi “yarı özgür” ülke olarak belirtildi.





DTP’nin kapatılması rapora girdi



Raporda, Anayasa Mahkemesi tarafından Demokratik Toplum Parti'sinin (DTP) kapatılması ise, “Kürtlerin çıkarlarını temsil eden siyasi bir partinin yasaklanması, hükümetin Kürt ayaklanmasını önleme girişimlerine zarar vermiştir” ifadesiyle yorumlandı. Bu bakımdan ülke sıralamasında Türkiye için “gerileme trendi gösteren ülke” değerlendirmesi yapıldı.





“Muhalefet medyasına gözdağı”



Ülkelere ilişkin detaylı analizleri iki ay sonra açıklayacak olan Freedom House’un Araştırma Direktörü Arch Puddington, toplantı sonrasında sorularımız üzerine Türkiye’ye ilişkin özel değerlendirmelerde bulundu. Kürt meselesinde, Türkiye’de hükümet tarafından Kürtleri Türk toplumuna kazandıracak politikalar uygulanmaya başlandığını söyleyen Puddington, “Ancak Mahkeme’nin söz konusu siyasi partiyi (DTP) yasaklaması bizim için hayal kırıklığı oldu” dedi. Bunun Türkiye’deki Kürtler’in politik hakları bakımından not ettiklerini belirten Puddington, hükümet tarafından sivil özgürlükler alanındaki uygulamaları da değerlendirdiklerini vurguladı. Puddington, Türkiye’deki laiklik ile ilgili tartışmaları hatırlattığımızda ise şunları söyledi:





“Türkiye’deki her şeyi çok dikkatli izliyoruz. Yeterince Türk ile iletişim içinde olduğum için Türkiye’deki siyasi durumun ne kadar kutuplaştığını anlıyorum. Biz Türk Hükümeti’nin demokratik kuralları ihlal ettiğini görmek istemiyoruz. Bu işin sokaklara, halka nasıl yansıyacağını göreceğiz. Erdoğan’ın demokrasi kuralları içinde hareket ettiğini görüyoruz. Ancak medyaya karşı izlenen tutumdan memnun değiliz. Türkiye’deki büyük medya şirketine, şirket değerinden fazla ceza kesildiğini not ettik. Bunun sadece muhalefet medyasına gözdağı verilmek amacıyla yapıldığını düşünüyoruz.”





Puddington, Doğan Medya Grubu’na yönelik Maliye Bakanlığı’nın ceza uygulamasını kast ederek, “Bu ceza uygulamasını dünyadaki basın özgürlüğüyle ilgili hazırladığımız değerlendirme raporunda ayrıca değerlendireceğiz” diye de sözlerine ekledi.