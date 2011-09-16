-Türkiye'deki kamplarda 7 bin 553 Suriyeli sığınmacı var ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Türkiye, Suriyeli sığınmacıların konuk edildikleri kamplarla ilgili ortayla atılan iddiaların, esas olarak Suriye kaynaklı dezenformasyon faaliyetlerinin parçası olduğunu belirterek, ''Bu insanların hiçbir çıkar veya emel gözetilmeden himaye edilmesi ulusumuzun asil geleneğidir'' açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Mart 2011'den bu yana yaşanan toplumsal olaylar hakkındaki görüş ve endişelerin çeşitli vesilelerle kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılarak, ''Bilindiği üzere Türkiye, Suriye'de şiddetin sona ermesini, meseleye siyasi yollardan çözüm bulunmasını ve halkın meşru taleplerini karşılayacak reformların gerçek anlamda yapılmasını istemektedir'' denildi. Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle bugün itibariyle Türkiye'ye toplam 18 bin 199 Suriye vatandaşının giriş yaptığı, bunlardan 10 bin 646'sının ise geri döndüğü belirtilerek, halihazırda, Türkiye'deki kamplarda bulunan Suriyeli sığınmacı sayısının 7 bin 553 olduğu bildirildi. Söz konusu Suriye vatandaşlarının Türk Kızılayı'nın Hatay'da oluşturduğu 6 kampta konuk edildiği kaydedildi.