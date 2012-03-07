Türkiye'deki kadın yönetici sayısı yüzde 6 arttı

T24 - Grant Thornton'un araştırmasına göre, Türkiye, kadın yönetici sayısında geçen yıla göre yüzde 6'lık artışla yüzde 31 oranına ulaşarak, yüzde 26 ile Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC), yüzde 24 ile Avrupa Birliği, yüzde 22 ile Latin Amerika, yüzde 18 ile G7, yüzde 18 ile Kuzey Amerika ve yüzde 21 ile dünya ortalamalarını geride bıraktı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Grant Thornton'ın her yıl Dünya Kadınlar Günü öncesinde hazırlanan kadın yöneticiler araştırması, 40 ülkeden yaklaşık 6 bin temsilci ile gerçekleştirildi.

Araştırmada, temsilcilere, şirketlerinde çalışan üst düzey yönetici sayıları ile bunların arasındaki kadın üst düzey yönetici sayıları sorularak üst yönetimdeki kadın çalışan oranları tespit edildi. Geçen yıl başında, araştırmaya Türkiye'den katılan şirketlerde, her 100 üst düzey yöneticiden 25'i kadın iken, bu sene yapılan araştırmada 31'inin kadın olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, kadın yönetici sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6'lık bir artış göstererek yüzde 31 oranına ulaştı.

Türkiye bu sonuçla, yüzde 26 ile Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC), yüzde 24 ile Avrupa Birliği, yüzde 22 ile Latin Amerika ve yüzde 18 ile G7, yüzde 18 ile Kuzey Amerika ve yüzde 21 ile dünya ortalamalarını geride bıraktı.

Türkiye, yüzde 31'lik oran ile 40 ülke arasında 8. sırada kendine yer bulurken, Rusya, Tayland, Gürcistan, İtalya ve Hong Kong'un gerisinde kaldı. Diğer taraftan Kanada, Amerika, İspanya, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre ve Yunanistan'ın ise açık ara ilerisinde bulunuyor.

Sıralamada Hindistan (yüzde 14), Almanya (yüzde 13) ve Japonya (yüzde 5) ise kadın yönetici istihdamında son üç sırayı paylaşan ülkeler olarak dikkati çekiyor.

Araştırmanın şaşırtan sonuçlarından birisi Japonya ile diğer Uzak Doğu ülkeleri arasındaki fark. Tayland (yüzde 39), Filipinler (yüzde 39) ve Hong Kong (yüzde 33) gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri listede en üst sıralarda yer alırken, Japonya (yüzde 5) yönetimde neredeyse hiç kadın istemiyor ve 2011 sonuçlarına göre yönetimdeki kadın yönetici oranında 3 puanlık bir azalış gösteriyor.