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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'deki İranlı bakandan Tahran'daki saldırılara tepki

Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesindeki terör saldırılarına Türkiye'den yorum getirdi

07 Haziran 2017 20:36

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Yapılacak görüşmeler kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye iç savaşı ve çeşitli bölgesel konuların da ele alınacağı açıklandı.

Ankara'da konaklamak üzere geldiği otelde Zarif, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zarif, gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete, "bölgedeki kaygı verici gelişmelerle ilgili olarak Türk makamlarıyla yakın görüşmelere ihtiyaç duyulmasını" gerekçe gösterdi.

Bakan Zarif, Türkiye seyahatinin, bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen terör saldırılarından önce planlandığını belirtti. IŞİD'in üstlendiği saldırılarla ilgili olarak Zarif, "Bu olay, İran'ın terörle mücadele azmini güçlendirecek. Silahlı kuvvetler ve halkımız, genel bir sorun olan bu tehlikeye karşı uygun tavır koyacaktır" dedi.

Katar krizi ve terör saldırıları

İranlı bakanın sürpriz ziyareti, Tahran'da meydana gelen terör saldırılarının hemen ardından ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği beş Arap ülkesinin eş zamanlı olarak Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almasından birkaç gün sonra gerçekleşiyor.

Katar'ın, İran'la iyi ilişkilere sahip olmasının söz konusu kararın alınmasında rol oynayan ana faktörlerden biri olduğu son günlerde sıkça öne sürülen iddialardan biri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada Katar'a karşı alınan kararı eleştirmiş ve Katar'ın "ortaya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu takdirle karşıladıklarını" dile getirmişti. Erdoğan mevcut durumun "bölgedeki hiçbir ülkenin yararına olmadığını" söylemişti. Türk Dışişleri de krizle ilgili arabuluculuk sinyali vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/DHA/AP/dpa,BÜ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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