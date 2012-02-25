Rektör Murat Tuncer: Saydım, 52 kişi hastanın başındaydı

T24 - İlkinin izi geçmeden ikinci yüz nakli Türkiye’nin Antalya’daki ilk yüz nakli ameliyatının üzerinden sadece birkaç hafta geçmişken, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde dün iki ayrı hastaya, Türkiye’nin ikinci ‘yüz’ ve ilk ‘çift bacak ve çift kol’ nakli operasyonları yapıldı. Önceki gün İzmir’de beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki N.A.’nın yüzü, 4 yaşındayken yüzü yanan Cengiz Gül’e nakledildi N.A.’nın iki kolu ile iki bacağının 27 yaşındaki Şevket Çavdar’a nakli için de eşzamanlı cerrahi operasyonlar başlatıldı. Dünyanın altıncı tam yüz nakli ile ilk çift kol ve bacak nakli operasyonları tıp çevrelerinde nefesler tutularak izlendi. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer, operasyon sırasında tam 52 personelin hastanın başında bulunduğunu gördüğünü söyledi.

Antalya’da büyük ses getiren ilk yüz naklinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde de dün yüz, kol ve bacak nakli yapıldı. İzmir’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen evli, 2 çocuk babası 40 yaşındaki N.A.’nın yüzü Cengiz Gül’e (25), kol ve bacakları Şevket Çavdar’a (25) nakledildi.

Çeşme Alaçatı’da, 17 Şubat’ta motosikletiyle tali yoldan geri geri çıkan bir otomobile çarparak ağır yaralanan N.A.’nın beyin ölümü, önceki gün gerçekleşti. N.A.’nın ailesi, kimliğinin açıklanmaması kaydıyla organlarının bağışlanmasını kabul etti. Prof. Dr. Gökhan Tunçbilek başkanlığında Hacettepe Üniversitesi’nden gelen 3 kişilik ekip, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde N.A.’nın 2 kolu ve 2 bacağı ve yüzünü operasyonlarla alarak Ankara’ya döndü. Tüm organları bağışlanan donörden organların alınmasına yönelik ameliyatlar dün sabaha karşı saat 03.00’e kadar sürdü.

Rektör: Saydım, 52 kişi hastanın başındaydı

Türkiye’de ikinci yüz nakli ile dünyada ilk kez çift kol ve bacak nakli operasyonunu gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer, operasyon sırasında tam 52 personelin hastanın başında bulunduğunu gördüğünü söyledi.



Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yüz ile çift kol ve bacak nakliyle ilgili açıklama yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, A Rh Pozitif kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rektör Tuncer’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle oldu:

"54 doktor, 128 sağlık personeli ile 20 saatlik operasyon gerçekleştirildi.

Üniversitemiz, hasta haklarında en üst saygıyı hedefliyor. Hastalarımıza psikolojik destek vereceğiz. Kendileri isterse basına konuşacaklar.

Operasyonları yapan ekibe tek tek teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Ben dün operasyon sırasında saydım tam 52 kişi hastanın başındaydı.

Sağlık Bakanlığı’na da teşekkür etmek isterim. Üniversitemize robotik cerrahi alınması izni çıkmıştır.”



Yine dünyada ilk

Hacettepe Üniversitesi’nde yüz, kol ve bacak naklini gerçekleştirmek üzere oluşturulan özel ekip dün sabah saat 09.00’da çalışmaya başladı. 2 hasta da aynı anda ameliyata alındı. Ameliyatlar dün akşam saat 18.00 sıralarında başarıyla tamamlandı. Özel ekibin başında Doç. Dr. Serdar Nasır görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, “Çift kol ve çift bacak nakli dünyada ilk kez yapılıyor. Operasyonları gerçekleştiren arkadaşlarımla gurur duyuyorum, Sağlık Bakanlığı’na da böyle bir olanak tanıdığı için teşekkür ediyorum. Çok çağdaş bir sistem kuruldu. Türkiye’nin organ naklinde bu noktaya gelmesinde Sağlık Bakanlığının büyük katkıları var” dedi.



Genelkurmay yetişti

Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Tunçbilek başkanlığındaki bir ekip İzmir’e gitti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağının havalanmasına Ankara’daki sis ve İzmir’deki yoğun rüzgar nedeniyle izin verilmedi. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ekibe gece görüş donanımına sahip bir helikopter tahsis etti. Geceyarısı İzmir’e varan ekip sabaha karşı saat 03.00 sıralarında operasyona başladı. Ekip, bağışçının yüzü ile iki kol ve bacağını alarak, dün saat 10.00 sıralarında Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağı ve bir askeri uçak ile Ankara’ya getirdi. Etimesgut Havaalanı’nda özel kutulara yerleştirilmiş organlar ambulansa konularak, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastanede çok sayıda cerrahtan oluşan 5 ayrı ekip, Cengiz Gül’e yüz, Şevket Çavdar’a çift kol-bacak nakli için dün saat 10.00 sıralarında Türkiye’de nefeslerin tutulmasına neden olan çok komplike bir operasyona başladı. Bu operasyonlar için hastanede bir kat ayrıldı ve tam bir sterilizasyon ve yasak uygulandı.



Kornealar bekliyor

Aynı anda iki kol iki bacak nakli yapılan, Nevşehir’den gelen Şevket Çavdar ise, 1998’de doğalgaz tesisatı döşerken elektrik kaçağı nedeniyle kol ve bacaklarını kaybetti. Çavdar, kol ve bacak nakli için 1 yıldır bekliyordu. Dokuz Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Cenk Ecevit, N.A.’nın karaciğerinin Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, böbreklerinin İzmir Eğitim Hastanesi’ne gönderildiğini söyledi. Korneaları ise uygun alıcı bulunana kadar Dokuz Eylül Üniversitesi’nde saklanacak.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden getirilen organlar (yüz, iki kol, iki bacak ve kornealar) Hacettepe Üniversitesi’ne taşınırken sıkıntı yaşandı. Bir kolinin altı açılınca içindekiler yere döküldü. Düşen kolide nakledilecek bacaklar olduğu iddia edildi. Ancak yetkililer, naylon torbaya sarılı paketlerin içinde organ taşımak için gerekli buz ve diğer materyallerin olduğunu söylediler.



Hayali spikerlik

Türkiye’nin ikinci yüz nakli yapılan Cengiz Gül’ün yüzünün büyük bölümü, 2 yaşındayken sobaya atılan tinerin yarattığı alevlerin televizyonu patlatması nedeniyle yandı. 2 kardeşiyle İstanbul’da yaşayan ve hastaneye halası Münevver ve eniştesi Mustafa Oral’la gelen Gül, 1 ay önce yüz nakli için başvurdu. Münevver Oral, Antalya’daki ilk yüz nakline ilişkin haberlerin yeğenine umut verdiğini söyledi. Oral, “Cengiz, Meslek Yüksekokulu’nun 2 yıllık Haberleşme Bölümü’nü bitirdi. Ardından Açık Öğretim’de Radyo ve Televizyon Bölümüne girdi. Eğitimini burada sürdürüyor” dedi. Cengiz Gül’ün görüşmediği annesinin ameliyattan haberi olmadığını anlatan Mustafa Oral da, “Okulunu bitirince spiker olmak istiyordu. Bu ameliyatla, bu hayale bir adım daha yaklaşacak” dedi.



Donörün ailesi gün boyu ağladı

Yüzü, kolları, bacakları, böbrekleriyle, karaciğer ve korneaları bağışlanan N.A.’nın İzmir, Çeşme, Alaçatı’da yaşayan annesi Cemile ve babası Kazım A., dün gün boyu ağladı. Oğlunun askerde çektirdiği fotoğrafa sarılarak ağlayan anne Cemile A., “Oğlum şimdiye kadar beni hiç üzmedi. Genç yaşta hayatını kaybetti. Oğlumla her zaman gurur duydum. Geride çocuklarını bıraktı. Kendisi artık yok ama organları yaşayacak. İnşallah hayırlı birilerine nasip olmuştur. Umarım sonra da beni arayıp sorarlar” diye konuştu.



‘Eşimi görmüş gibi olacağım’

İzmir’de beyin ölümü gerçekleşip ailesinin organlarını bağışladığı N.A. yaşadığı Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne C.A., oğlunun tabuta kapanıp “Bakmak istiyorum” diyerek gözyaşı döktü. N.A.’nın eşi M.A. ise “Çok seviniyorum bu karar için. Eşimi tekrar görmüş gibi olacağım. Yüz nakli ve organ takılan kişilerle görüşmek istiyorum” dedi. Alaçatı Belediyesi Temizlik İşleri Formeni Vedat Aplar, N.A.’nın beyin ölümü gerçekleştiğinde bir grup arkadaşı ile Dokuz Eylül Hastanesi’nde bulunduklarını belirterek, “Arkadaşlardan babasını organ bağışı konusunda ikna etmelerini istedim. Zira acıdan kimsenin aklına böyle bir şey gelmez o anda. Görüşme sonucu baba ikna oldu ve doktorlara müracaat ettik” dedi.



Ameliyat başarılı geçti

Gül’ün yüz operasyonu yaklaşık 9 saat sürdü. Operasyonunun başarılı geçtiği kaydedildi. Çift kol ve bacak operasyonunun ise aşamalı olarak 2 güne yayılacağı kaydedildi.