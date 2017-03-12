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Türkiye'deki Hollanda elçilikleri güvenlik gerekçesiyle giriş-çıkışlara kapatıldı

Konsolosluk önüne özel harekat polisleri de yerleştirildi

12 Mart 2017 12:37

Hollanda ile yaşanan toplantı gerginliğinin ardından Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, girişi çıkışlara kapatıldı.

Alınan kararın ardından çevik kuvvet ekipleri konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği'nin de güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı öğrenildi. 

 

Bakan Kaya Hollanda'ya alınmamıştı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na alınmaması gece boyunca Hollanda'nın Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Yaşanan protestolar nedeniyle Beyoğlu'ndaki Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde polisin güvenlik önlemleri arttı. Çevik Kuvvet ekipleri, Özel Harekat polisleri ve iki TOMA aracı da konsolosluk önünde güvenlik önlemi aldı. Konsolosluk önünde çelik bariyerler olduğu görüldü.

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