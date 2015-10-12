'Türkiye'deki gerilim Almanya'ya yansır'

"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine konuşan Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı

Gökay Sofuoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, Almanya'da

kutuplaşmayı başlattı" dedi.

Sofuoğlu, "Türkiye'de bir şeyler olduğunda insanlar burada da sokaklara dökülüyor.

Türkiye'de son olup bitenlere bakıldığında burada da olayların çıkmasından kaygı

duyuyorum" diye konuştu.

Türklerde Osmanlılar, Kürtlerde PKK yanlıları

Sofuoğlu, gerek Türkler gerekse Kürtler arasında çeşitli grupların sosyal medyada

izinsiz gösteri çağrısında bulunduklarını vurguladı. Türkler arasında "Osmanlılar",

Kürtlerden ise "PKK taraftarlarının" şiddet eğitimleriyle dikkat çektiklerini belirten

Gökay Sofuoğlu, "Her iki grup da azınlıkta. Ama yine de işin başından itibaren dikkat

etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.

Son açıklamalara göre Ankara'daki terör saldırısında 97 kişi hayatını kaybetti,

500'den

fazla kişi hayatını kaybetti. Türk hükümetine göre Ankara saldırısında işaretler

IŞİD'i

gösteriyor.