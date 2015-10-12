'Türkiye'deki gerilim Almanya'ya yansır'

"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine konuşan Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı
Gökay Sofuoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, Almanya'da
kutuplaşmayı başlattı" dedi.
Sofuoğlu, "Türkiye'de bir şeyler olduğunda insanlar burada da sokaklara dökülüyor.
Türkiye'de son olup bitenlere bakıldığında burada da olayların çıkmasından kaygı
duyuyorum" diye konuştu.
Türklerde Osmanlılar, Kürtlerde PKK yanlıları
Sofuoğlu, gerek Türkler gerekse Kürtler arasında çeşitli grupların sosyal medyada
izinsiz gösteri çağrısında bulunduklarını vurguladı. Türkler arasında "Osmanlılar",
Kürtlerden ise "PKK taraftarlarının" şiddet eğitimleriyle dikkat çektiklerini belirten
Gökay Sofuoğlu, "Her iki grup da azınlıkta. Ama yine de işin başından itibaren dikkat
etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.
Son açıklamalara göre Ankara'daki terör saldırısında 97 kişi hayatını kaybetti,
500'den
fazla kişi hayatını kaybetti. Türk hükümetine göre Ankara saldırısında işaretler
IŞİD'i
gösteriyor.