Türkiye'deki futbolun kara tarihi

Bundan 41 yıl önce, 17 Eylül 1967'de Kayserispor'la Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada kavga ve izdiham yüzünden 40 kişi öldü. Bu olay Türkiye'nin spor şiddetiyle yüzleştiği en önemli olaydı. Çünkü "futbol uğruna" en fazla can bu maçta verilmişti. Türkiye o tarihten sonra birçok şiddet olayına daha tanık oldu. Son iki örnek 17 Kasım'da Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu'nun öldürülmesi ve maçla uzaktan yakından ilgisi olmayan 9 yaşındaki Ebru'nun arabasının taşlanması yüzünden tek gözünü kaybetmesiydi.Kayseri'de oynanan Kayserispor- Sivasspor maçının 20. dakikasında atılan gol yüzünden çıkan kavga sonrasında izdiham yaşandı. Tribün kapılarında sıkışan seyircilerden 40 kişi öldü, 600 kişi yaralandı. 18 Eylül 1967 tarihli Hürriyet gazetesi faciayı "Kayseri stadı harp meydanına döndü" üst başlığıyla verdi. Ölenlerden 38'inin Sivaslı olması nedeniyle ertesi gün Sivas'ta Kayserililere ait ev ve dükkanlar tahrip edildi.Kırıkkale-Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar birbirine girdi. Çıkan olaylarda 10 kişi öldü, 102 kişi yaralandı. Maç sonrası Tarsuslu taraftarlar ara sokaklardan gizlice kaçırılırken, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan beşi tutuklandı.Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Siyah-Beyazlı takımın taraftarı mühendis Oktay Akdemir, GS'li taraftarlarca dövülerek öldürüldü.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Alibeyköy'deki bir kahvehanede izleyen Şenel Yeter, Fenerbahçe'nin galibiyetine sevinince dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak sadece bir kişi tutuklandı.Galatasaray-Leeds United maçı için Türkiye'ye gelen iki İngiliz, Taksim'deki kavgada dövülerek öldürüldü. Aralarında İngilizlerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği (TSYD) turnuvaya kan sıçradı. Turnuva kapsamında 2. Lig A Kategorisi takımları Göztepe ile Karşıyaka karşılaştı. Ama iki ezeli rakibin karşılaşmasını görmek için Alsancak Stadı'nı dolduranlar, futbol yerine bir cinayet, bolca taşlı, sopalı, döner bıçaklı saldırıları izledi. ‘Binlerce kişinin gözü önünde' bıçaklı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Murat Kongu öldü. Gece boyunca dinmeyen olaylarda sekizi polis, 12 kişi yaralandı. Alsancak Stadı ve çevresinde olanlar vahşeti yaşadı.16 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Cihat Aktaş, Beşiktaş-Ç. Rizespor maçında İnönü Stadı'nın içerisinde bıçaklanarak öldürüldü. Cihat Aktaş'ın, kesici veya delici bir aletle sol göğsünden ve göbeğinden 2 darbe aldığı belirtildi. Cihat Aktaş'ın lise öğrencisi olduğu ve bayram tatili için Adana'dan İstanbul'a geldiği bildirildi.Fenerbahçe ile Everton arasındaki özel maçta Olimpiyat Stadı'nda 29 yaşındaki Yusuf Bahar kurşunlanarak ayağından vuruldu. Stadın içine silah sokan kişi belirlenemedi. Fenerbahçe gol attığı sırada golün sevinciyle ayağa kalkan Bahar, nereden geldiği belli olmayan kurşunla bacağından vuruldu. Bahar'ın bacağına giren kurşun, müdahalelere rağmen çıkartılamadı. Bacağında kurşunla yaşamak zorunda kalan Bahar, sorumluların bulunup cezalandırılması için dava açtı.Banvitspor ile Pınar Karşıyaka takımları arasında oynanan basketbol maçını izlemek için Bandırma'ya giden Karşıyakalı taraftarların otobüsü bir petrol istasyonunda mola verdi. Mola esnasında taraftarlar ile istasyon sahipleri arasında yaşanan kavgada 22 yaşındaki E.G.'nin pompalı tüfekle ateş etmesi üzerine Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu hayatını kaybetti.