Türkiye'deki evrim karşıtlığı Washington Post'ta

The Washington Post, Türkiye'de evrim karşıtı düşüncenin çoğaldığını öne sürdü. Gazeteye göre bu durumda ABD'deki Darwin karşıtlarının da etkisi var...



Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Ergezen’in sözleri geçtiğimiz gün Washington Post gazetesindeydi. Türkiye’de evrim teorisi karşıtı görüşlerin yaygınlaştığına dair bir haber hazırlayan gazete ABD’deki evrim karşıtı görüşlerin İslam ve laiklik arasında kalan Türkiye’de de uyguladığına dikkat çekerek Prof. Dr. Ergezen ve ODTÜ’de biyoloji bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Aykut Kence’nin görüşlerine yer verdi.



‘Yahya’ya göre Darwin ırkçı’



Ergezen, evrim teorisini anlatmaya çalıştığı zaman öğrencilerinin suçlamalarına maruz kaldığını anlattı: “Evrim teorisini kabul ettiğim için, Müslüman olduğumu söylersem yalan söylemiş olacağımı söylediler. Ergezen, kendisini rahatsız edenin, yaradılış teorisiyle ilgili argümanların en çok kendisinin yıllar önce biyoloji eğitimi aldığı ABD’den gelen öğrencilerden gelmesi olduğunu söylüyor.



Ergezen’in anlattıklarının toplumda yaygın bir hâl aldığına vurgu yapan Washington Post, ABD’de yaradılışçılık ve akıllı tasarım argümanları ivme kaybederken Müslüman Türkiye’de yaygınlaşmasını şaşkınlıkla karşılamış. Gazete “Amerika’daki evrim karşıtların direkt ya da dolaylı yardımlarıyla, benzer fikirdeki Türkler de Charles Darwin’in evrim teorisinin bilimsel olarak yanlış olduğu kanısına varıyor” ifadesini kullanarak Harun Yahya’nın Darwin hakkındaki sözlerine yer veriyor. Türkiye’deki en sert evrim karşıtı olarak tanımladığı Harun Yahya’nın Darwin’i, en büyük faşist ve ırkçı olarak tanımladığını hatırlatıyor.



‘Bilim için kötü gelişme’



Gazete, Türkiye’deki evrim-yaradılış çatışmasının ülkede laik kesimle dini daha öne çıkarmak isteyen kesim arasındaki çatışmaya benzediğini vurguladı. Makalede Science dergisinde yer alan bir ankete göre Türkiye’de evrim teorisinin kabul edilme oranının yüzde 25’ten az olduğu belirtildi, Darwin’in 200’üncü doğumyılı kutlanırken, Türkiye’de Darwinci düşünceye karşı savaşın, özellikle öğretmenler açısından bir tür bozgun olduğu ifade edildi. Gazete şu ifadelere yer verdi: “Bir çok Türk öğretmen ve bilim insanı için bu kötü bir gelişme. Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bilimin, eğitimin ve bir anlamda evrim teorisinin de avukatıydı. Evrim savunucularına göre, Türkler kendilerini evrim teorisine kaparsa, din ve siyaset diğer bilimsel çalışmaları da bastıracak.”



Türkiye’de yaradılışın en büyük savunucularından olan ‘Harun Yahya’ adını kullanan Adnan Oktar’ın evrim teorisini ateizm ve komünizmle eşdeğer tuttuğunu yazan gazete, Harun Yahya ile mücadele eden isimlerden biri olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan Kence’nin de görüşüne yer veriyor:



“Üzerinde benim ve Mao’nun fotoğrafı olan broşürler bastırıp dağıtıyorlar. Derslerimin komünizmle eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Bu propaganda yüzünden araştırmalarım için verilen devlet yardımından oldum.” Kence, bunların ülkeyi muhafazakarlaştırmak için kullanıldığı kanısında.

