"Türkiye'deki ensest oranını yazdım diye beni dava edeceklermiş; yüce Türk milletine hakaret etmişim!"

Hürriyet yazarı Melis Alphan, sunucu Murat Başoğlu'nun, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile öpüşürken görüntülenmesi sonrası başlayan "ensest" tartışmalarıyla ilgili olarak kullandığı "Türkiye’de ensest oranı yüzde 40. Yani her 10 kişiden 4’ünde ensest var" ifadesi nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301'nci maddesi kapsamında dava açılmak istendiğini aktardı. Alphan, sosyal medya hesabında "Ensest oranını yazdım diye beni TCK 301'den dava edeceklermişmiş. Yüce Türk milletine hakaret ediyormuşum. Yapanlar düşünsün" paylaşımında bulundu.

TCK'ın 301'inci maddesi ne diyor?

MADDE 301

(1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Melis Alphan, "Murat Başoğlu'na niye şaşırıyoruz; Türkiye’de ensest oranı yüzde 40" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Murat Başoğlu ile yeğeninin ilişkisini konuşmayı bitirdiysek eğer, ülkemizdeki ensest gerçeğini etraflıca konuşmaya başlasak mı artık?" demiş, devamında şunları kaydetmişti:

"18 yaşını bitirmesine rağmen başka şehirde kazandığı üniversiteye kızını göndermeyen babanın devam eden cinsel istismarını konuşalım mı? Evde silah bulunduran, emekli başçavuş adamın 18 yaşını doldurmuş, beyni ve ruhu güya özgür ama korku içindeki kızını konuşalım mı? Kendini kurtaramayan, korkudan ödü patlayan bu kız ve onun gibilerini konuşalım mı?

"Televizyonlardaki tartışma programlarında bir kez olsun memleketteki ensest sorununu konuşalım mı?

"Gazetelerde Murat Başoğlu haberleri kadar bile yer bulamayan ensest vakalarını konuşalım mı?

"Hazır mısın Türkiye? Kendinle yüzleşmeye hazır mısın?"