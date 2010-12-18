-TÜRKİYE'DEKİ ENGELLİLER CNN'NİN MERCEĞİNDE WASHINGTON (A.A) - 18.12.2010 - Amerikan televizyon kanalı CNN International'ın bu ay Türkiye'ye ayırdığı "i-List" programının internet sitesinde, görme engelli sanatçı Metin Şentürk tanıtıldı ve Türkiye'deki engellilerin durumu mercek altına alındı. CNN muhabiri Catriona Davies imzalı haberde, 44 yaşındaki sanatçı Metin Şentürk'ün hem bir Türk pop yıldızı, hem de bir eğlence programının hazırlayıcısı ve sunucusu olduğu, ayrıca 9 albümünün bulunduğu ifade edildi. Şentürk'ün, engellilerin sorunları konusunda yoğun kampanyalar yürüten bir isim olduğuna dikkati çekilen haberde, sanatçının merkezi İstanbul'da bulunan Dünya Engelliler Vakfı'nın da kurucusu ve başkanı olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Şentürk'ün, Ferrari marka otomobille 292 kilometre hıza ulaşarak "Dünya Görme Engelliler Sürat Rekoru"nu kırdığı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği hatırlatıldı. Şentürk'ün, kendisini, Türkiye'deki 8,5 milyon engelli için bir "öncü" olarak gördüğü ifade edilen haberde, Şentürk'ün özgeçmişinden de bahsedildi. Haberde, Şentürk'ün, "Engelli bir kişinin kendisine inanması ve güvenmesi halinde, başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığına kalpten inanıyorum. Tüm ihtiyacımız olan şey, bize şansların verilmesi" sözlerine yer verildi. CNN'in haberinde "engellilerin yorulmak bilmez avukatı" olarak tanımlanan Şentürk'ün, engellilerin "hayata dört elle sarılmaları ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelerini" istediği belirtildi. Haberde görüşlerine başvurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve engelli uzmanı İdil Işıl Gül de, Türkiye'de engellilerin yaşadığı zorluklara, işe, hatta okula giderken karşılaştıkları sıkıntılara değindi. Türkiye'de engellilerle ilgili yürütülen bir araştırmaya göre, ülkedeki engelli nüfusunun sadece yüzde 20'sinin işi olduğunun kaydedildiği haberde, bununla birlikte, Türkiye'de son yıllarda engellilerin karşılaştığı sorunların giderilmesi yolunda birtakım çabalar gösterildiği ifade edilerek, bu konuda atılan adımlardan bahsedildi.