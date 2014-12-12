'Türkiye'deki değişimin rönesans olduğunun görülmesi lazım'

Yazar Alev Alatlı, Türkiye'nin bir rönesans döneminden geçtiğini savundu.

Alev Alatlı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın ile 360 programına konuk oldu.



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı. O yetmez Daniel Defoe de kalkar o da alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındandır” diyen Alev Alatlı, CNNTürk canlı yayınında "Erdoğan'ı gerçekten övdüğüm taraflar var ama konuşmada bir uyarı da var.Bu konuşmayı en çok Erdoğan anladı" diye konuştu.



Alev Alatlı, Türkiye'nin yaşadığı değişimin bir rönesans olduğunun görülmesi gerektiğini de belirterek, "Türkiye rönesansı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere ise "Sayın Erdoğan gibi bir lideri yüzde 52 oy alıyor diye gözünü oymaya kalkmak aşağılık bir iş" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonuna kadar destek verdiğini belirten Alatlı, "Erdoğan'ın Türkiye için en iyi şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi.