T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Türkiye'deki değişimin rönesans olduğunun görülmesi lazım'

Yazar Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy alıyor diye gözünü oymaya kalkmanın aşağılık bir iş olduğunu söyledi

12 Aralık 2014 23:09

Yazar Alev Alatlı, Türkiye'nin bir rönesans döneminden geçtiğini savundu. 

Alev Alatlı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın ile 360 programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı. O yetmez Daniel Defoe de kalkar o da alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındandır” diyen Alev Alatlı, CNNTürk canlı yayınında "Erdoğan'ı gerçekten övdüğüm taraflar var ama konuşmada bir uyarı da var.Bu konuşmayı en çok Erdoğan anladı" diye konuştu.

Alev Alatlı, Türkiye'nin yaşadığı değişimin bir rönesans olduğunun görülmesi gerektiğini de belirterek, "Türkiye rönesansı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere ise "Sayın Erdoğan gibi bir lideri yüzde 52 oy alıyor diye gözünü oymaya kalkmak aşağılık bir iş" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonuna kadar destek verdiğini belirten Alatlı, "Erdoğan'ın Türkiye için en iyi şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi. 

 

ETİKETLER

alev alatlırecep tayyip erdoğanrönesans

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24