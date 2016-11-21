'Türkiye'deki darbe girişimi Thomas Cook'un kârlarını vurdu'

İngiliz I gazetesi, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi ve Belçika'daki saldırıların, dünyanın en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook'un kârlarını olumsuz etkilediğinin açıklanmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre Thomas Cook, Çarşamba günü yapacağı açıklamada, 2016 kârlarının yüzde 4.5 oranında düştüğünü duyuracak.

I'ın haberinde özetle şu ifadelere yer verildi:

"Rezervasyonlar Türkiye'de, Temmuz ayındaki darbe girişimi ve bu yılın başlarında Belçika'da gerçekleştirilen saldırıları takiben baskı altında.

"Uzmanlar, 30 Eylül'e kadarki 12 aylık potansiyel kârın 310 milyon Sterlin'den 296 milyon Sterlin'e düşmesini bekliyor. Gelirin ise çok az artarak 2015'teki 7.83 milyar Sterlin'den 7.95 milyar Sterlin'e yükselmesini bekliyor.

"Jeopolitik kargaşa Thomas Cook gibi seyahat acentaları için bir kaygı unsuru olmayı sürdürüyor. Thomas Cook geçen yıl Tunus, Mısır ve Paris'teki ölümcül terörist saldırıların ertesinde yığınla yapılan iptalden zarar görmüştü".

Gazeteye konuşan, Numies Securities şirketinden uzman Wyn Ellis, Thomas Cook'un önümüzdeki dönemdeki beklentileriyle ilgili şunları söylemiş:

"Thomas Cook 2017 yazı için umutlarını Batı Akdeniz'deki (İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan) daha fazla kapasiteye bağlamış durumda. Bu pazarların çok rekabetçi olmasını bekliyoruz. Şirket ayrıca gelecek yaz için uzun dönemli programını uzattı".