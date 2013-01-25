Türkiye'deki cinsellik ve İslam tartışmaları Economist'te

Türkiye'de İslam dini bağlamında yürütülen cinsellik tartışmaları, Economist dergisine konu oldu.

Londra merkezli derginin son sayısında yer alan haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kürtaj karşıtı bir söyleme sahip olduğu ve ailelere en az üç çocuk yapmalarını tavsiye ettiği hatırlatılıyor.

Dergi, bu söylemi destekleyen ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın bir televizyon kanalında, "seksin de namaz gibi ibadet olduğu" yönündeki sözlerin muhafazakâr kesimde tepki çektiğini belirtiyor.

Demircan'ın iki eylemin aynı derecede fazilete sahip olmadığını söylemesine rağmen tartışmanın alevlendiği belirtilen haberde, bir gazetede köşe yazıları yayınlanan ve televizyon programı sunan Sibel Üresin'in "Doğru namazın yolu doğru cinsel birleşmeden geçer" dediği aktarılıyor.

Çok eşliliği savunan Üresin'in, bir arkadaşını eşinin "beğenisine sunduğu" da anımsatılıyor. Ayrıca, İslami internet sitelerinde cinsel ilişki biçimleri konusunda tavsiyeler verildiği de makalede aktarılan ayrıntılardan.

Nureddin Yıldız'ın, oral seksin kabul edilir olup olmadığını soran bir kişiye, "iğrendirici" olmasına rağmen, evli çiftler arasında serbest olduğunu söylediği aktarılıyor.

Diğer yandan, "Anti-kapitalist Müslümanlar" hareketinin Başbakan Erdoğan'ı, Suriye lideri Beşar Esad'a karşı isyancıları açıkça desteklemesinden rahatsız olduğu, ilahiyatçı Hidayet Şefkatli Tuksal'ın, "Müslümanlar şiddetle mücadele için ne yapıyor?" diye sorduğu kaydediliyor.

Gazetecilerin bu konuda söz söylemeye daha fazla çekindiğini belirten Economist, Türkiye’de bir dönem ordunun ve Kürt sorununun tartışılmasının tabu olduğunu belirterek, gazeteci Fehim Taştekin'in, "Şimdi Suriye meselesi sizi işinizden edebilir" sözüne dikkat çekiyor.

Haber, seks ve İslam konusunun ise "güvenli bahis" olduğu tespitiyle noktalanıyor.