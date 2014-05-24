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Dünya
Deutsche Welle

‘Türkiye’deki çatışmaları Almanya’ya taşıyamaz’

Erdoğan’ı destekleyenler ve karşıt görüştekiler Almanya’nın Köln kentinde toplanmaya başladı. Alman siyasetçiler ise Erdoğan'ın Türkiye'deki tartışmaları Almanya'ya taşımaması çağrısında bulundu.

24 Mayıs 2014 16:57


Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln'deki Lanxess Arena'da 15 binden fazla kişiye bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın ziyareti hafta boyunca Alman siyasetçiler tarafından eleştirilmişti.

Sabah saatlerinde Köln'deki merkez tren istasyonu yakınlarında toplanan karşıt göstericilerin Gezi olaylarına atıfta bulunarak “Her Yer Taksim Her Yer Direniş” yazılı tişörtler giydikleri görüldü. Bazıları ise Soma yazılı baretler taktı. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun girişimiyle düzenlenen gösteriye 30 bin kadar kişinin katılması bekleniyor.

Göstericiler günün ilerleyen saatlerinde Köln kentinin içlerine doğru ilerlemek istiyor. Erdoğan'ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin kuruluş yıldönümü etkinliği vesilesiyle konuşma yapacağı Lanxess Arena ise Ren Nehri'nin karşı kıyısında kalıyor.

Cuma gecesi gerginlik

Cuma akşamı Erdoğan karşıtı ve destekçileri arasında Köln'de gerginliklerin ve sözlü saldırıların başladığı belirtildi. Polis sözcüsü, bir restoran önünde birbirine giren iki grubu ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nın olay sırasında söz konusu restoranda yemek yedikleri belirtildi. 300 kadar kişinin restoran önünde aniden toplandığı kaydedildi.

Politikacılardan çağrı

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise “Başbakan Erdoğan Türkiye'nin bir temsilcisi olarak konuşma yapacağını bilmeli. Türkiye'deki çatışmaları Almanya'ya taşıyan bir seçim kampanyası yapamaz ve durumu daha da körükleyemez” dedi.

Hrıstiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thomas Strobl da “Demokrasimiz istikrarlıdır ve fikir çeşitliliğine dayanıklı. Bu nedenle Erdoğan'ın seçim kampanyasına da dayanabilir” dedi. Ancak Strobl, Erdoğan'ın şu anda Köln'de seçim kampanyası yapmaktansa Türkiye'de yapacak daha önemli görevlerinin olduğunu bilmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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