Türkiye'deki büyüme Avrupa'da olmadı

T24 - Türkiye’yi madeni yağda üs yaptıklarını ve 55 ülkeye ihracat yaparak satış rekoruna imza attıklarını belirten George Spanoudis, yatırıma devam edeceklerini söyledi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Shell&Turcas İcra Kurulu Başkanı George Spanoudis, madeni yağ üretimi yaptıkları Derince tesislerinde ilk 6 ayda satış rekoru kırdıklarını, global çapta şirketin yaptığı madeni yağ üretiminin yüzde 90’ını Türkiye grubu olarak üstlendiklerini söyledi. Derince’de kurulu madeni yağ fabrikasının ihracat cirosu ilk 6 ayda 20 milyon TL’yi aştı.





Spanoudis, “Yurtdışına yaptığımız ihracatımızla Türkiye’ye 13 milyon dolar döviz girdisi sağladık” diye konuştu.



Derince fabrikasının Avrupa’ya ihraç edilen ‘gres yağı’nın yüzde 50’sini tek başına karşıladığını ifade eden Spanoudis, şöyle devam etti: “Burada üretilen 10 bin tondan fazla madeni yağ ve gresleri yaklaşık 55 ülkeye ihraç ediliyor. 2006 yılında Shell ve Turcas birleşmesinin ardından üretimine hız veren Derince Tesisleri’ne her yıl 2 milyon dolarlık ek yatırım yapılıyor. Tüm Shell satışlarında yüzde 10’luk bir hacme sahip olan madeni yağların yüzde 90’lık kısmı bu fabrikamızda üretiliyor ve buradan yaklaşık 55 ülkeye 10 bin tondan fazla ihracat yapılıyor.”

‘Derince bizim için önemli’



“1963’ten bu yana madeni yağ ve gres üretimi yapan Shell Derince Tesisleri’nde yılın ilk altı aylık döneminde bir ihracat rekoruna imza attık” diyen George Spanoudis, “Bu yılın ilk 6 ayında 7 bin ton ihracat yapan Shell Derince yağ ve gres fabrikalarında, 2010 yılının Mayıs ayında 1.609 tonluk ihracat gerçekleştirilerek şu ana kadarki en büyük aylık ihracat miktarımızı elde ettik” diye konuştu.



Spanoudis, 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Shell’in içinde Derince fabrikasının, madeni yağ ve gres üretiminin aynı anda yapıldığı nadir fabrikalardan biri olduğunu söyledi. Spanoudis, “Bu fabrika bizim için çok önemli. 160 kişinin istihdam edildiği tesislerde, otomotiv, demir-çelik, gıda, inşaat, enerji gibi madeni yağ kullanılan sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün ve hizmetler dünya standartlarında sunuluyor” dedi.



Globalde işler yolunda gidiyor



Royal Dutch Shell Plc grubunun dünya çapında başarılı bir yıl geçirdiğini ifade eden George Spanoudis, “İkinci çeyrekte yüzde 94 artışla 4.53 milyar dolarlık kâr rakamına ulaşıldı. Gelirler ise 63.88 milyar dolardan 90.57 milyar dolara yükseldi. Kazançları ve nakit akışı 2009’daki seviyelerine göre arttı” dedi. Grubun 90’dan fazla ülkede, toplam 101 bin çalışanı var. Günlük ortalama 145 milyar litre yakıt satışı yapıyor. Shell’in Türkiye’deki toplam çalışan sayısı 800’ün üzerinde.



Shell olarak Meksika Körfezi’nde meydana gelen Deepwater Horizon kazasını ve sonucunda meydana gelen petrol sızıntısı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Spanoudis, “Meksika Körfezi’nde her yıl yaklaşık 150 milyon varil petrol üretiyoruz. Bugüne kadar herhangi bir önemli kaza veya platform sızıntı yaşamadık” dedi.



‘Avrupa’da en hızlı büyüyen pazar’



2010 yılının ilk yarısında Türkiye Shell olarak sektör büyümesine paralel büyüme kaydettiklerini ifade eden George Spanoudis, “Shell & Turcas olarak bu yıl pek çok üründe pazar payımızı muhafaza ettik. Farklılaştırılmış benzin ve madeni yağlarda tartışmasız pazar lideri konumundayız. Taşıt Tanıma Sistemimizi kullanan kurumsal müşteri sayımız Temmuz ayında 250 bine ulaştı” dedi.



Spanoudis, son yıllarda Shell’in Türkiye dışında başka hiçbir Avrupa ülkesinde yüzde 4-5 gibi büyüme oranları kaydedemediğini belirterek, “Yeni göstergeler de bu istikrarlı büyümenin 2010 yılının sonuna kadar devam edeceğine işaret ediyor. Shell CEO’su Peter Voser’in de dile getirdiği gibi Türkiye, Shell Grubu’nun büyümek istediği altı kilit ülkeden biri konumunda. Türkiye’de 800’ün üzerinde Shell çalışanı görev alıyor. Derince, Ambarlı, Mersin, İskenderun, Antalya, Aliağa, Samsun ve Kırıkkale’de toplam 12 depomuz bulunuyor” diye konuştu.



Global yarışmada şampiyon ‘Kayseri’



George Spanoudis, Türkiye Shell olarak iyi bir sinerji yarattıklarını ve bunun meyvalarını geçen mayıs ayında 60 ülkeden 14 bin istasyonun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik olarak aldıkları söyledi. Spanoudis, “Hizmet kalitesini esas alan ve satışa dönük global petrol endüstrisi tek olan uluslararası ‘Farkı Yaratan İnsandır’ programında, Shell & Turcas Kayseri Sompet bayimiz dünya birincisi oldu “En iyi istasyon seçildi”. Her kriterde 100 puan aldı” dedi.