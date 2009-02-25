Türkiye'deki büyük uçak kazaları

1959-2003 yılları arasında Türkiye'de havacılık tarihine geçen 16 uçak kazası yaşandı.



17 Şubat 1959'da dönemin Başbakanı Adnan Menderes'i taşıyan THY'ye ait uçağın İngiltere'de düşmesiyle Türkiye'nin kayıtlarına geçen uçak kazalarında son 48 yılda bin 84 kişi yaşamını yitirdi. Atlasjet Havayollarına ait Isparta'daki kazada yaşamını yitiren 56 kişiyle birlikte kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1140'a yükseldi. Türkiye'deki uçak kazalarında yaşamanı yitiren 75 Ispanyol Barış Gücü görevlisi asker de bulunuyor.



Uçak kazalarının kronolojisi



Türkiye'de 1959-2003 yılları arasında meydana gelen uçak kazaları şöyle:



* 1959, 17 Şubat - Başbakan Adnan Menderes'i Londra'ya götüren THY'nin Viscount tipi SEV adlı uçağı, Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes'in yaralı kurtulduğu kazada, uçaktaki 21 kişiden 14'ü öldü.



* 1963, 1 Şubat - Middle East Airlines'a ait Vickers Viscount tipi yolcu uçağı Ankara üzerinde, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-47 Skytrain askeri yolcu uçağıyla çarpıştı. 87 kişi hayatını kaybetti.



* 1974, 26 Ocak - THY'nin F-28 tipi uçağı, İzmir'den kalkışı sırasında pistin 100 metre uzağında yere çakıldı. Beş mürettebattan dördü ve 68 yolcudan 62'si öldü.



* 1974, 3 Mart – THY'nin 981 uçuş numaralı DC-10 tipi Ankara adlı yolcu uçağı Paris'ten havalandıktan bir süre sonra Ermenonville Ormanlarına düştü.Kargo kapısındaki üretim hatası nedeniyle düşen uçaktaki 12'si mürettebat olmak üzere toplam 346 kişi öldü.



* 1975, 30 Ocak - THY'nın İzmir-Istanbul seferini yapan F-28 tipi "Bursa" isimli uçağı elektrik kesilmesi yüzünden Yeşilköy Havaalanı'na inemedi ve Marmara Denizine düştü. 4 mürettebat ile 37 yolcunun tamamı öldü.



* 1976, 19 Eylül - İstanbul - Antalya seferini yapan THY'ye ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı Isparta üzerinde iken alçalma hatası nedeniyle Toros Dağlarına çarptı. 8'i personel toplam 155 kişi öldü.



* 1979, 23 Aralık - THY'nin Samsun - Ankara seferini yapan Trabzon adlı F-28 tipi uçağı, Ankara yakınlarında türbülans nedeniyle düştü. Dört mürettebattan üçü ve 39 yolcudan 36'sı öldü.



* 1981, 22 Eylül - Pancarköy, Babaeski'de planlı olarak yapılan 'Sonbahar Tatbikatı 81' esnasında, Northrop F-5 tipi bir jet uçağı karargah üzerine düştü. 35 asker şehit oldu, 72 asker yaralandı.



* 1982, 13 Nisan - Erzincan, Refahiye'de bir ABD askeri uçağı düştü, 28 kişi öldü.



* 1983, 16 Ocak - THY'nin Boeing 727 tipi uçak, Ankara'da sis ve kar yağışı nedeniyle yere çakıldı. 60 yolcudan 47'si öldü.



* 1985, 4 Nisan - Balıkesir'de bir jet uçağı şehrin üzerine düştü: 14 ölü, 21 yaralı



* 1994, 29 Ocak - THY'nin Boeing 737 tipi uçak, Van yakınlarında, dördüncü iniş denemesinde tepeye çarptı. Yedi mürettebattan altısı ve 55 yolcudan 49'u öldü.



* 1999, 7 Nisan - THY'nin Boeing 737 tipi uçak, Adana'dan Cidde'ye giderken, kötü hava şartları nedeniyle, kalkıştan dokuz dakika sonra Ceyhan'da düştü. Hacıları almak için Suudi Arabistan'a giden ve yolcusu bulunmayan uçağın 6 mürettebatı öldü.



* 2003, 8 Ocak – THY'nin Avro RJ-100 tipi yolcu uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında piste çakıldı.75 yolcudan 71'i ,5 kişilik mürettebattan 4'ü yaşamını yitirdi.



* 2003, 26 Mayıs - Ukrayna'lı özel bir havayoluna ait Yak-42 tipi uçak ait, Trabzon'un Maçka ilçesi'ndeki Pilav Dağı'na çakıldı. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçaktaki 62 asker, 13 mürettebat öldü.



* 2007, 30 Kasım - Atlasjet Havayolları’na ait uçak Isparta'da düştü ve 7'si mürettebat 56 kişi yaşamını yitirdi.

