Türkiye'deki Araplar dertli: Bir eşimin girişine izin veriliyor, peki ya diğerleri?

Türkiye’de ev sahibi olup 1 yıl oturma izni alan Araplar dertli. Ağırlıklı olarak çokeşli yaşam tarzını benimseyen Araplar oturma iznini tek eşi için alabiliyor, bu yüzden de diğer eşler ülkesinde kalıyor. Müteahhitlere 'Diğer eşlerim ülkemde mi kalsın?' diye dert yanan Araplar soruna çözüm istiyor. Müteahhitler ise ikiye bölünmüş durumda. Kimi Araplara tüm eşlerinin getirilmesine izin verilmesinden yana, kimiyse Türk toplumunun henüz buna hazır olmadığı görüşünde…

Yabancıların Türkiye'den gayrimenkul almasını kolaylaştıran 'Mütekabiliyet Yasası' sonrası Arapların Türkiye'ye ilgisi arttı.

3 ay olan oturma izninin 1 yıla çıkması yabancıların ev almasında etkili faktör oldu. Ancak Türkiye'nin aksine çok eşli bir yaşam süren Araplar tüm eşlerini Türkiye'ye getirme konusunda yasal engele takıldı.

Mevcut sisteme göre Türkiye'den ev alan yabancı önce 'Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne başvuruyor. İlgili birimler ev alan şahsın sicil durumunu gözden geçiriyor ve gerçekten bir emlak satışı olup olmadığına bakıyor.

8 yılda daimi izin çıkıyor

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31. maddesi gereği ev alan kişi, eşi ve çocuğuna 1 yıl Türkiye'de kalma izni veriliyor. Ancak bu izin tek eş için geçerli. Birden fazla eşi olanlar ise eş tercihi yapmak zorunda kalıyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz'ın verdiği bilgiye göre mülk edinen yabancılar 8 kez 1 yıllık oturma izni istiyor. 8 yıl sonunda ise daimi oturma izni için başvuru hakkı doğuyor. Özellikle Suudi Arabistanlı yatırımcıların tüm eşlerini Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen sektör temsilcilerine göre bu talepler artacak. Yabancıların Türk pazarını yeni keşfettiklerini ve henüz inşaat aşamasında olan projelerden alım yapıldığını belirten temsilciler, projeler bitip oturuma hazır hale gelince bu yönde isteklerin artacağını söyledi.

Ağaoğlu: bence hepsi gelmeli

Yabancılara gayrimenkul satışı 800 milyon doları bulan Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, Arap ülkelerinde tek eşli ikamete bağlı sorun yaşadıklarını doğruladı. "Bence çok eşlilikte sorun yok. Hepsi gelmeli. Asıl sorunumuz güven. Ülkemizde tapulu iskanlı yapıların bile yıkım kararı veriliyor. Buna da çözüm bulmak gerek" dedi.

Bakgör: Yerli müşteri istemez

Beylikdüzü'ndeki konut projesinde zengin Arap ailelere satış yapan Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkanvekili Ferhat Bakgör, bu yönde şikayet aldıklarını belirterek, tek eşe oturma izni uygulamasını doğru bulduğunu söyledi. Bakgör, "Zaten Araplara komşu olma fikrine henüz alışamadık. Tüm eşlerle gelirlerse yerli müşteri rahatsız olur" dedi.

Demir: Tek eş uzaklaştırıyor

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, konut almaya gelen Arapların kendilerine 'Ev alacağım ama tüm eşlerimi getirmeme yardımcı olun' şeklinde destek talepleri olduğunu söyledi. Demir, tek eş kuralının çok eşli Arapları Türk emlak pazarından uzaklaştırdığını dile getirdi.

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