Türkiye'deki Alman temsilciliklerinde yas



Soma'daki maden faciasının ardından Türkiye'deki Alman Büyükelçliği ve konsolosluklarında, bayraklar yarıya indirildi. Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'nin internet sayfasında yayımlanan taziye mesajında, "Soma'daki madencilerin yasını tutuyoruz. Bu zorlu dönemde aklımız, yüreğimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Tüm benliğimizle yeraltındaki madencilerin kurtarılmasını umut ediyoruz" denildi.

Salı günü meydana gelen kazada şimdiye kadar 282 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türk hükümeti kazanın ardından ülkede üç günlük yas ilan etti. Türkiye genelinde resim devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.