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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'deki Alman temsilciliklerinde yas

Soma'daki maden faciasının ardından Türkiye'deki Alman diplomatik temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

15 Mayıs 2014 14:46


Soma'daki maden faciasının ardından Türkiye'deki Alman Büyükelçliği ve konsolosluklarında, bayraklar yarıya indirildi. Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'nin internet sayfasında yayımlanan taziye mesajında, "Soma'daki madencilerin yasını tutuyoruz. Bu zorlu dönemde aklımız, yüreğimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Tüm benliğimizle yeraltındaki madencilerin kurtarılmasını umut ediyoruz" denildi.

Salı günü meydana gelen kazada şimdiye kadar 282 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türk hükümeti kazanın ardından ülkede üç günlük yas ilan etti. Türkiye genelinde resim devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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